Újabb robbantásokat hallottak ma reggel Harkivban

Ma reggel ismét robbanásokat hallottak Harkivban. Éjszaka több támadást kellett az ukrán erőknek visszaverni, a támadások folytatónak.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.05. 10:40
háború Ukrajna Harkiv robbanás

Ma (február 5-én) reggel újabb robbantásokat hallottak Harkivban és az azt környező területeken. Ugyanebben a régióban két napja történt támadás, amely során a jelentések szerint összesen körülbelül 126 ezer lakos maradt fűtés nélkül.

Február 5-e reggel ismét robbanásokat hallottak Harkivban. Fotó: - / MTI

A jelentések alapján február 4-én 18 óra után 2 Iskander-M típusú ballisztikus rakétát vetettek be, emellett 183 dróntámadást érzékeltek Harkivban. A támadást Brjanszkból, Orelből, Kurszkból, Millerovóból indították, az ukrán erők 156 dróntámadást hárítottak el. A támadás tovább folytatódik, ma reggel is hallották a robbanásokat Harkivban.

Ugyanebben a régióban hajtottak végre támadást február 3-án éjjel, amikor energialétesítményeket rongáltak meg. 

Számos berendezés komoly sérülést szenvedett. Ennek eredményeként 929 épületnél vágódott el a fűtés, ebből 853 lakóépület. Körülbelül 105 ezer lakos maradt meleg nélkül

– mondta Ihor Terekhov, Harkiv polgármestere. Ukrajna közösségi és területfejlesztési minisztere, Oleksiy Kuleba ezen a napon nagyjából 110 ezerre becsülte a fűtés nélkül maradt lakosok számát. Hozzátette, hogy számos létesítményt tartalék áramellátásra kapcsoltak. Két nőt és két férfit kellett kórházba szállítani a támadások után - írja a Ripost.

 

