Most jött: tűz ütött ki az Etele úton, lánglovagok lepték el a XI. kerületet
Egy társasházi lakásban volt tűz.
Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közölte, hogy tűz keletkezett egy ötödik emeleti társasházi lakás konyhájában Budapest XI. kerületében, az Etele úton. A megosztott információk szerint a fővárosi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral eloltották a lángokat – a fővárosi katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is a helyszínen dolgozik.
