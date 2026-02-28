Most jött: tűz ütött ki az Etele úton, lánglovagok lepték el a XI. kerületet

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közölte, hogy tűz keletkezett egy ötödik emeleti társasházi lakás konyhájában Budapest XI. kerületében, az Etele úton. A megosztott információk szerint a fővárosi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral eloltották a lángokat – a fővárosi katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is a helyszínen dolgozik.