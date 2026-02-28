RETRO RÁDIÓ

Most jött: tűz ütött ki az Etele úton, lánglovagok lepték el a XI. kerületet

Egy társasházi lakásban volt tűz.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.28. 19:39
Módosítva: 2026.02.28. 19:40
tűz társasház XI. kerület

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közölte, hogy tűz keletkezett egy ötödik emeleti társasházi lakás konyhájában Budapest XI. kerületében, az Etele úton. A megosztott információk szerint a fővárosi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral eloltották a lángokat – a fővárosi katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is a helyszínen dolgozik.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
