Megrázó felvétel: Pusztító tűz tombolt a III. kerületben - Fotók!

Négy ember élete volt veszélyben.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.27. 07:37
tűz iii kerület fotó

Teljes terjedelmében égett egy személygépkocsi Budapest III. kerületében, az Óarany utcában – közölte a katasztrófavédelem.

Forrás: Magyar Nemzet, Olvasói felvétel

A tűz az autó mellett lévő ház külső homlokzatára is átterjedt.

A fővárosi és békásmegyeri hivatásos tűzoltók két vízsugárral eloltották a lángokat. A rajok négy embert kihoztak az épületből. A tűzesetről a Magyar Nemzet közölt olvasói fotókat is.

Forrás: Magyar Nemzet, Olvasói felvétel

 

