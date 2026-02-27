Megrázó felvétel: Pusztító tűz tombolt a III. kerületben - Fotók!

Teljes terjedelmében égett egy személygépkocsi Budapest III. kerületében, az Óarany utcában – közölte a katasztrófavédelem.

Forrás: Magyar Nemzet, Olvasói felvétel

A tűz az autó mellett lévő ház külső homlokzatára is átterjedt.

A fővárosi és békásmegyeri hivatásos tűzoltók két vízsugárral eloltották a lángokat. A rajok négy embert kihoztak az épületből. A tűzesetről a Magyar Nemzet közölt olvasói fotókat is.