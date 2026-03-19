Pál Dénes sorsfordító döntést hozott: ezt nem folytatja tovább

Nem vállal több gyereket a népszerű énekes. Pál Dénes két kislányával teljesnek érzi a családot, nem terveznek családbővítést.

Szerző: Prac Lee
Létrehozva: 2026.03.19. 19:45
sztárban sztár pál dénes gyermek

Pál Dénes tudatosan óvja szeretteit a nyilvánosságtól, időnként azonban megoszt néhány történetet róluk, mert jól tudja, közönsége kíváncsi arra is, milyen ember a színpadon kívül. A kétgyermekes édesapa a családbővítésről is beszélt.

Pál Dénes gyerekeiről beszélt.
Pál Dénes családjáról beszélt, ritkán nyílik meg ennyire (Fotó: MTVA/Csöbör Tamás)

Pál Dénes gyerekei nem hagyományos sorrendben érkeztek

A népszerű előadó először is elárulta, felesége nem csak a magánéletben támasza.

Heni egy élő naptár, aki mindent fejben tart. Jó ideje együtt is dolgozunk, így nemcsak a magánéletben, hanem a munkában is szoros a kapcsolatunk– árulta el a Ridikül.hu Nem véletlen?! című podcastjében. Hozzátette, az éneklés mellett más kreatív területek is érdeklik: újabban grafikai munkákat vállal, és a motion-design világa is közel áll hozzá.

De a beszélgetés során felidézte első gyermeke érkezésének történetét is: Pál Dénes esküvőjén ott volt első kislányuk.

Titkos vágyunk volt, hogy lányunk legyen. 2018-ban valóra is vált ez Pannival. Kicsit minden fordítva történt, mint a hagyományos sorrend: előbb vállaltunk gyereket, és utána jött az esküvő, de ebben semmi tudatosság nem volt. Egyszerűen az életritmusunk ezt a tempót diktálta. Mi örülünk, hogy a kislányunk ott lehetett velünk az esküvőnkön

– mesélte a Sztárban Sztár énekese, majd hozzátette, azóta megszületett a második lányuk is, aki már bölcsis.

Pál Dénes gyerekeinek száma nem nő tovább?

Pál Dénes elárulta, jóval a második gyermekük érkezése előtt fontolgatták, hogy szeretnének kistestvért az első gyermeküknek, de a koronavírus-járvány okozta bizonytalanság miatt végül később valósult meg a családbővítés. S hogy szeretnének-e harmadik lurkót is? Erről is határozott véleményt formált az énekes.

Elárulta, hogy bár gyerekkori emlékei miatt szívesen átélte volna az apa–fia kapcsolatot is, teljesen elégedett jelenlegi életükkel és a lányos apasággal.

Valószínűleg mi két gyerkőcnél megállunk, teljesnek érezzük a családunkat. Így kisfiunk már nem lesz

– zárta az énekes.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu