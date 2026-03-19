Pál Dénes sorsfordító döntést hozott: ezt nem folytatja tovább

Pál Dénes tudatosan óvja szeretteit a nyilvánosságtól, időnként azonban megoszt néhány történetet róluk, mert jól tudja, közönsége kíváncsi arra is, milyen ember a színpadon kívül. A kétgyermekes édesapa a családbővítésről is beszélt.

Pál Dénes gyerekei nem hagyományos sorrendben érkeztek

A népszerű előadó először is elárulta, felesége nem csak a magánéletben támasza.

„Heni egy élő naptár, aki mindent fejben tart. Jó ideje együtt is dolgozunk, így nemcsak a magánéletben, hanem a munkában is szoros a kapcsolatunk” – árulta el a Ridikül.hu Nem véletlen?! című podcastjében. Hozzátette, az éneklés mellett más kreatív területek is érdeklik: újabban grafikai munkákat vállal, és a motion-design világa is közel áll hozzá.

De a beszélgetés során felidézte első gyermeke érkezésének történetét is: Pál Dénes esküvőjén ott volt első kislányuk.

Titkos vágyunk volt, hogy lányunk legyen. 2018-ban valóra is vált ez Pannival. Kicsit minden fordítva történt, mint a hagyományos sorrend: előbb vállaltunk gyereket, és utána jött az esküvő, de ebben semmi tudatosság nem volt. Egyszerűen az életritmusunk ezt a tempót diktálta. Mi örülünk, hogy a kislányunk ott lehetett velünk az esküvőnkön

– mesélte a Sztárban Sztár énekese, majd hozzátette, azóta megszületett a második lányuk is, aki már bölcsis.

Pál Dénes gyerekeinek száma nem nő tovább?

Pál Dénes elárulta, jóval a második gyermekük érkezése előtt fontolgatták, hogy szeretnének kistestvért az első gyermeküknek, de a koronavírus-járvány okozta bizonytalanság miatt végül később valósult meg a családbővítés. S hogy szeretnének-e harmadik lurkót is? Erről is határozott véleményt formált az énekes.

Elárulta, hogy bár gyerekkori emlékei miatt szívesen átélte volna az apa–fia kapcsolatot is, teljesen elégedett jelenlegi életükkel és a lányos apasággal.

Valószínűleg mi két gyerkőcnél megállunk, teljesnek érezzük a családunkat. Így kisfiunk már nem lesz

– zárta az énekes.