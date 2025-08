Exkluzív! Hatalmas változás előtt áll Pál Dénes és családja élete

Éppen Emma bölcsibe szoktatása zajlik, egyelőre szereti, de persze vagy én, vagy a feleségem, Heni ott van még vele. Kíváncsi vagyok, akkor mit szól majd, ha egyedül lesz ott. Lehet, hogy csak az idő szépíti meg az emlékeket, de mintha Pannival kicsit könnyebben ment volna. Más habitusúak a lányok, igaz, egyiket sem kell félteni! Hihetetlen, de Panni már az iskolát kezdi szeptemberben, hullámzó, de általában izgatottan várja, megkönnyíti a helyzetet, hogy lesznek olyan osztálytársai, akikkel az óvodába is együtt jártak. Én akkor is izgultam, most is izgulok, de talpraesett lány, és az iskola szerencsére nincs messze az otthonunktól!