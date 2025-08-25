Infarktus, kórház – a Házasság első látásra nagy kedvence kemény születésnapon van túl

39 éves lett a Házasság első látásra című reality nagy kedvence. Wollner Péter Brumi szülinapi tortája mellett pózol a Facebook-oldalán közzétett képen, ám akinek úgy tűnik, hogy Reni exének nem igazán önfeledt a mosolya, az nem téved. Brumi, miután megköszönte a sok köszöntést, elárulta, mi viselte meg ennyire.

A Házasság első látásra egykori álompárja – Reni exe, Wollner Péter Brumi imádott magyijáért aggódott, aki infarktussal került kórházba Fotó: TV2

A Házasság első látásra sztárja kemény időszakon van túl

Kaotikus hét van mögöttem. Nem életem szülinapja, de hálás vagyok! Nagyi egy hete kórházban fekszik. Infarktusa volt. Hála égnek, ha minden jól megy, napok kérdése és hazajöhet. Régen féltem ennyire, de ma megszorította a kezemet és felköszöntött. Köszönöm neked a mai napot és a tortát is!

– írta Brumi a Facebook-oldalán. Szerinted ki köszöntötte fel elsőként a reality szereplői közül a kommentszekcióban? Nem biztos, hogy kitalálnád, úgyhogy eláruljuk: Szolnoki Szabolcs! „Happy birthday” – írta Mr. Szabi.