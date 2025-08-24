Könyvet ír a Házasság első látásra sztárja, nem hiszed el, mi a téma!

„A mi házasságunk is benne lesz?” – érdeklődött Gaál Zoltán.
Izgalmas bejelentést tett a Házasság első látásra című reality egyik állandó pszichológusa a közösségi oldalán. „Pihenésképp most írok egy regényt... A valósághoz a legcsekélyebb köze nincs és minden egyezés a puszta véletlen műve lesz” – jelentette be nemrég Gaál Viktor a Facebook-oldalán.
A TV2 sikerműsorának egyik szereplője, dr. Gaál Zoltán fogorvos elsők között kommentált.
A mi házasságunk is benne lesz? Hiszen olyan példaértékű volt
– érdeklődött kacagva Marica exe.
Bár konkrét választ nem kapott, Gaál Viktor napokban közzétett könyvrészlete mégis felelet az érdeklődésre.
Majdnem készen vagyok az Oltári nagy házasságok regénnyel, kb 80%. Megjelenés jövő tavasszal.
– olvasható az újabb kép mellett, ami több szereplő nevét is felfedi, no meg bepillantást ad abba, hogy a jól ismert tévés realityhez hasonló történet elevenedik meg a könyv lapjain, kitalált szereplőkkel, történettel és kulisszatitkokkal.
