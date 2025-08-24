Könyvet ír a Házasság első látásra sztárja, nem hiszed el, mi a téma!

Izgalmas bejelentést tett a Házasság első látásra című reality egyik állandó pszichológusa a közösségi oldalán. „Pihenésképp most írok egy regényt... A valósághoz a legcsekélyebb köze nincs és minden egyezés a puszta véletlen műve lesz” – jelentette be nemrég Gaál Viktor a Facebook-oldalán.

Tóth Edina és Gaál Viktor a Házasság első látásra című reality két állandó pszichológusa (Fotó: Ripost)

A Házasság első látásra című reality egyik szereplője is reagált a könyv hírére

A TV2 sikerműsorának egyik szereplője, dr. Gaál Zoltán fogorvos elsők között kommentált.

A mi házasságunk is benne lesz? Hiszen olyan példaértékű volt

– érdeklődött kacagva Marica exe.

Bár konkrét választ nem kapott, Gaál Viktor napokban közzétett könyvrészlete mégis felelet az érdeklődésre.

Majdnem készen vagyok az Oltári nagy házasságok regénnyel, kb 80%. Megjelenés jövő tavasszal.

– olvasható az újabb kép mellett, ami több szereplő nevét is felfedi, no meg bepillantást ad abba, hogy a jól ismert tévés realityhez hasonló történet elevenedik meg a könyv lapjain, kitalált szereplőkkel, történettel és kulisszatitkokkal.