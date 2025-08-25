A Karinthy-gyűrűs humorista, aki 36 kilót dobott le, 12 évvel ezelőtt mondta ki a boldogító igent harmadik feleségének. A házassági évforduló kapcsán egy közös fotót és egy hamisítatlan Nádas György-poént osztott meg követőivel a Facebook-oldalán.

Megmutatta feleségét Nádas György: poénnal ünnepelte a házassági évfordulójukat Fotó: MW-archív

12 évesek lettünk... Minden sovány férfi mellett áll egy jóllakott nő

– írta Nádas György.

Bár a hozzászólók többsége értékelte a poént, nem mindenki vette a lapot.

„Csak nekem tűnt fel, hogy ez nem egy humoros megjegyzés?? Azért gratulálok, főleg a hölgynek!”

– írta egy kommentelő, akinek válaszolt is a humorista.

„Szerencsére Ön ért a humorhoz. Köszönöm, feleségem nevében is.”

Íme Nádas György, és ritkán látható felesége – a pár a 12. házassági évfordulóját ünnepelte a napokban.