Megmutatta feleségét Nádas György: poénnal ünnepelte a házassági évfordulójukat

Hihetetlen: a humorista 12 éve mondta ki a boldogító igent szerelmének.

Szerző: B.P.
Létrehozva: 2025.08.25. 20:30
Nádas György házassági évforduló poén

A Karinthy-gyűrűs humorista, aki 36 kilót dobott le, 12 évvel ezelőtt mondta ki a boldogító igent harmadik feleségének. A házassági évforduló kapcsán egy közös fotót és egy hamisítatlan Nádas György-poént osztott meg követőivel a Facebook-oldalán.

Nádas György
Megmutatta feleségét Nádas György: poénnal ünnepelte a házassági évfordulójukat Fotó: MW-archív

12 évesek lettünk... Minden sovány férfi mellett áll egy jóllakott nő

– írta Nádas György.

Bár a hozzászólók többsége értékelte a poént, nem mindenki vette a lapot.
„Csak nekem tűnt fel, hogy ez nem egy humoros megjegyzés?? Azért gratulálok, főleg a hölgynek!”
– írta egy kommentelő, akinek válaszolt is a humorista.
„Szerencsére Ön ért a humorhoz. Köszönöm, feleségem nevében is.”
Íme Nádas György, és ritkán látható felesége – a pár a 12. házassági évfordulóját ünnepelte a napokban.

 

