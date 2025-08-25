Megmutatta feleségét Nádas György: poénnal ünnepelte a házassági évfordulójukat

Hihetetlen: a humorista 12 éve mondta ki a boldogító igent szerelmének.
A Karinthy-gyűrűs humorista, aki 36 kilót dobott le, 12 évvel ezelőtt mondta ki a boldogító igent harmadik feleségének. A házassági évforduló kapcsán egy közös fotót és egy hamisítatlan Nádas György-poént osztott meg követőivel a Facebook-oldalán.
12 évesek lettünk... Minden sovány férfi mellett áll egy jóllakott nő
– írta Nádas György.
Bár a hozzászólók többsége értékelte a poént, nem mindenki vette a lapot.
„Csak nekem tűnt fel, hogy ez nem egy humoros megjegyzés?? Azért gratulálok, főleg a hölgynek!”
– írta egy kommentelő, akinek válaszolt is a humorista.
„Szerencsére Ön ért a humorhoz. Köszönöm, feleségem nevében is.”
Íme Nádas György, és ritkán látható felesége – a pár a 12. házassági évfordulóját ünnepelte a napokban.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.