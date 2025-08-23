Egészen szürreális: pörköltet főztek az aluljáróban - Videó

Budapesten számtalan abszurd dolgot láttak már. Ez a videó, ami a Ferenciek terei aluljáróban készült, viszi a prímet!
A főváros aluljárói ramaty állapotban vannak. A bűztől és félelemtől átjárt közterületeken megannyi abszurd dolog történt már. Nem csoda, hogy Budapest utazóközönsége inkább választja a felszíni közlekedést, mintsem hogy a rendszerint ijesztő aluljárókat kelljen igénybe vennie.
Ezek az helyek nem csak sötétedés után ijesztőek. Fényes nappal is történhetnek ijesztő, bizarr vagy egyenesen szürreális dolgok. Épp ezért folyamatosan diskurzus tárgya az aluljárók állapota. Az interneten megannyi ember kifejezte már a véleményét: „Nekem elég lenne, ha nem lenne vizeletes pocsolyákkal tele, és nem kéne azt néznem, hogy kit kell kikerülni”, vagy: „Ökölszabály: Örs aluljáróban (meg úgy kb. bármelyikben) nem interaktálunk másokkal”, valamint: „Meghalok minden egyes alkalommal, mikor le kell mennem”. Jól látszik, hogy az emberek véleménye megegyezik a fotók, videók vagy történetmesélő internetes posztok alatt.
2022-ben sokkoló hírről számolt be a sajtó. Egy kerekesszékes férfit próbáltak kifosztani a Köki aluljáróban. A biztonsági kamerák felvételén jól látszik, hogy a mozgássérült férfi megpróbált segítséget hívni a telefonján. Ezt követően a támadója elvette tőle a mobiltelefont, majd sietve távozott. Nem ez volt az első eset, hogy ilyesmi történt Budapest egyik metrómegállójának aluljárójában.
A budapesti aluljárók siralmas állapota ellenére - gondolunk itt a tisztaság teljes hiányára - megesik, hogy a metrókkal utazóknak szürreális élményben van részük. A Nyugati metrómegálló aluljárójában először tavaly jelent meg egy misztikus koporsó, amit négy, sötét ruhás, fura alak cipelt. A főváros legforgalmasabb pályaudvarának utasait akkor különösen foglalkoztatta a halottas láda furcsa látványa. A titok nyitjára tavaly fény derült, ám a koporsó az idei év tavaszán is feltűnt az aluljáróban.
Korábban a Ripost írt arról, hogy az Örs vezér téren található aluljáróban, a bevásárlóközpont bejárata előtt démonűzés zajlott. Ezeket az közlekedési csomópontokat gyakran lepik el hittérítők. Két éve egy közösségi oldalon arról számolt be egy felhasználó, hogy egy ázsiai férfi minden kedden és csütörtökön vallási dalokat énekel, miközben hosszú sorok állnak előtte. Rajtuk kívül azonban számos budapesti közlekedési pontot érint ugyanaz a probléma: hajléktalanok húzódnak ezekre a helyekre és ott életvitelszerűen laknak.
Egy több tízezres nézettségű videó alátámasztja ezt az állítást. Pár nappal ezelőtt lencsevégre kapták, ahogy a Ferenciek terén, az aluljáróban főz valaki. A videó alatti hozzászólások között van, aki azzal ironizál: „Nincs is kóbor kutya meg patkány az aluljáróban”. Mások csak viccesen hozzáfűzték: „Nincs lehetetlen, csak telhetetlen”.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.