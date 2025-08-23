Egészen szürreális: pörköltet főztek az aluljáróban - Videó

A főváros aluljárói ramaty állapotban vannak. A bűztől és félelemtől átjárt közterületeken megannyi abszurd dolog történt már. Nem csoda, hogy Budapest utazóközönsége inkább választja a felszíni közlekedést, mintsem hogy a rendszerint ijesztő aluljárókat kelljen igénybe vennie.

Budapest aluljárói szörnyű állapotban vannak. Nem csoda, hogy ezeken a helyeken abszurd dolgok történnek Fotó: Kovács Dávid / Metropol

Ezek az helyek nem csak sötétedés után ijesztőek. Fényes nappal is történhetnek ijesztő, bizarr vagy egyenesen szürreális dolgok. Épp ezért folyamatosan diskurzus tárgya az aluljárók állapota. Az interneten megannyi ember kifejezte már a véleményét: „Nekem elég lenne, ha nem lenne vizeletes pocsolyákkal tele, és nem kéne azt néznem, hogy kit kell kikerülni”, vagy: „Ökölszabály: Örs aluljáróban (meg úgy kb. bármelyikben) nem interaktálunk másokkal”, valamint: „Meghalok minden egyes alkalommal, mikor le kell mennem”. Jól látszik, hogy az emberek véleménye megegyezik a fotók, videók vagy történetmesélő internetes posztok alatt.

Évekkel ezelőtt kerekesszékesre támadtak a Köki aluljáróban

2022-ben sokkoló hírről számolt be a sajtó. Egy kerekesszékes férfit próbáltak kifosztani a Köki aluljáróban. A biztonsági kamerák felvételén jól látszik, hogy a mozgássérült férfi megpróbált segítséget hívni a telefonján. Ezt követően a támadója elvette tőle a mobiltelefont, majd sietve távozott. Nem ez volt az első eset, hogy ilyesmi történt Budapest egyik metrómegállójának aluljárójában.

Ez nem minden - rejtélyes koporsó jelent meg

A budapesti aluljárók siralmas állapota ellenére - gondolunk itt a tisztaság teljes hiányára - megesik, hogy a metrókkal utazóknak szürreális élményben van részük. A Nyugati metrómegálló aluljárójában először tavaly jelent meg egy misztikus koporsó, amit négy, sötét ruhás, fura alak cipelt. A főváros legforgalmasabb pályaudvarának utasait akkor különösen foglalkoztatta a halottas láda furcsa látványa. A titok nyitjára tavaly fény derült, ám a koporsó az idei év tavaszán is feltűnt az aluljáróban.

A Nyugati-pályaudvar aluljárójában abszurd dolgok történtek tavaly tavasszal. Idén a Ferenciek terén történnek furcsa dolgok Fotó: Metropol olvasó

Ha ez nem lett volna elég, az Örs vezér téren ördögöt is űztek már

Korábban a Ripost írt arról, hogy az Örs vezér téren található aluljáróban, a bevásárlóközpont bejárata előtt démonűzés zajlott. Ezeket az közlekedési csomópontokat gyakran lepik el hittérítők. Két éve egy közösségi oldalon arról számolt be egy felhasználó, hogy egy ázsiai férfi minden kedden és csütörtökön vallási dalokat énekel, miközben hosszú sorok állnak előtte. Rajtuk kívül azonban számos budapesti közlekedési pontot érint ugyanaz a probléma: hajléktalanok húzódnak ezekre a helyekre és ott életvitelszerűen laknak.