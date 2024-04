Rejtélyes koporsót vitt a Nyugati aluljáróban 4 fekete ruhás alak – Fotó

A fővárosban élők számára bizonyára nem kell bemutatni a Nyugati-pályaudvar aluljáróját. A legutóbbi események azonban még a helyszínhez képest is furcsán hathattak azoknak, akik látták.

Elképesztő dolgot kaptak lencsevégre a Nyugati aluljárójában (Olvasói fotó)

Április 29-én hétfőn reggel 6 óra körül egy budapesti nő arra lett figyelmes, hogy 4 fekete ruhás illető egy sötétbarna fa koporsót cipel keresztül az aluljárón. A látvány minden bizonnyal elborzasztotta a szemtanúkat, akik egyből azt találgatták, mi vagy ki lehet a koporsóban és hogy kerülhetett oda?

Az esetről készült képek egyikét az egyik budapesti Facebook-csoportban is megosztották, ahol özönlöttek a kommentek a különféle ötletekkel. Az olyan egyértelmű dolgokon túl, hogy egy holttest volt benne, olyan tippek is születtek, hogy egy színházi produkció kellékeiről van szó, vagy valamilyen iskolai darabhoz öltözhettek be a résztvevők, de olyan is akadt, aki valamilyen rituális szertartásra gyanakodott.

Olyan morbid szóviccek is olvashatók a poszt alatt, hogy az egy „Koporshow” volt, valamint a benne fekvő személy a „Nyugatinál nyugszik”. Az egyik helyi szerint „Hulla jó buli lehetett vasárnap”, ami így végződött.

Végül kiderült, hogy mi az igazság: április 27-28-án a Hungexpon volt egy MondoCon nevű rendezvény, mely egy anime, manga és játék tematikájú rajongói találkozó, ahol többek között japán ételek, italok, zenés- táncos produkciók, különleges előadások, videójátékok, valamint cosplay, azaz beöltözés is volt.

Az egyik anime sorozat, Gungrave egyik karakterének a jelmezéhez hozzátartozik egy koporsó is, melyet ugyan nem négyen visznek, hanem csak maga a szereplő. A szokatlan látványosság így végül magyarázatot nyert, a hozzászólók nagy örömére. Így a budapestiek is megnyugodhatnak, valószínűleg nem kell hasonló rituálétól tartaniuk a környéken.