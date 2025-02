Hiába újították fel a Blaha Lujza teret Karácsonyék méregdrágán, de az eredeti tervekhez képest lebutítottan – ugyanolyan csöves, drogos tanya maradt... Annak ellenére, hogy Budapest talán egyik legforgalmasabb csomópontja, mindig is gyűjtőhelye volt a rossz arcú embereknek. Legutóbbi pedig egy igen szürreális esetet vettek videóra a Blaha Lujza tér aluljárójában.

Rendőrök is szoktak razziázni a Blaha Lujza tér aluljárójában – Olvasói fotó

Ez alól talán csak az az időszak volt kivétel, amikor felújították. Az addig ott héderelő, gyakran illuminált és agresszívan kéregető csövesek akkor áttelepültek Újbudára és Óbudára, nem is tértek vissza jellemzően a Blahára. De érkeztek mások, akik nem hajléktalanok, egyszerűen csak az utcán csöveznek. A fővárosi kőrengeteg így változott csövestanyává, ahol gyakran meghökkentő dolgokat csinálnak: nyilvánosan ürítenek vagy bódult állapotban, agresszívan fel-le járkálnak, vegzálva a járókelőket. Ordítoznak, összeverekednek, szexelnek, ha épp működik Karácsony Gergely szelfibarát közvécéje, a járókelők meg már csak legyintenek.

Pár hete írtuk meg, hogy a problémára a rendőrség is felfigyelt: komoly razziákba kezdtek ugyanis a téren. Egy szemtanú számolt be róla, hogy több embert is megállítottak, a falhoz állították őket, kipakoltatták a táskáikat.

Elkezdtem sétálni, azt hittem, hogy engem is meg fognak állítani, de végül másokkal foglalkoztak – meséli. – Azt láttam, hogy a rendőrök több csöves kinézetű embert a falhoz állítanak egymás mellé, majd körbeállják őket. Ekkor figyeltem néhány percig, hogy mi történik, és elővettem a telefonomat, hogy le tudjam kamerázni az esetet

– mesélte akkor egy szemtanú a Metropolnak. A rendőrség lapunk megkeresésére akkor azt reagálta, hogy visszatérően ellenőrzik a közterületeket, aluljárókat, és azon a napon öt embert állítottak elő a Blaha Lujza téri aluljáróból a BRFK VIII. Kerületi Rendőrkapitányságra kábítószer birtoklásának gyanúja miatt.

Szürreális jelenet a Blaha Lujza tér aluljárójában

Persze minden pillanatban nem lehetnek ott a rend őrei sem, nem strázsálhatnak éjjel-nappal minden aluljáróban... így történhetett meg az a szürreális jelenet is, amikor egy – egyébként meglepően konszolidált külsővel rendelkező férfi – a Blaha-alujáró lépcsőjén ülve úgy döntött, hogy ott könnyít magán – sőt, fel sem áll, ülve üríti ki a hólyagját. De az is lehet, hogy a lépcső alján lévő csatornarendszerbe próbált „játékosan” beletalálni... Az biztos, hogy nem volt józan: meglehetősen illuminált állapotban vitte mindezt véghez... Egy arra járó videóra vette a mutatványt, amit Wintelmantel Zsolt, a fővárosi közgyűlés tagja megosztott a Facebook-oldalán. Íme: