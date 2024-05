Kiakadtak az újbudaiak: Csövestanya lett a kerületükből

Kifakadtak az újbudaiak, hiába jelentik hosszú ideje az önkormányzatnak vagy a közterület-felügyelőknek az agresszív, italt és drogot fogyasztó hajléktalanok jelenlétét, semmi sem történik. A közteresek tapasztalataik szerint csak elsétálnak mellettük, László Imre polgármester pedig nem hajlandó tudomást venni az évek óta kialakult helyzetről. "Tele van velük a kerület, akkor is belém állnak, amikor velem a hároméves gyerek! Elegem van, hogy az önkormányzat nem csinál semmit, többszöri bejelentés után sem! Ez éppen Újbuda központjánál történt, de múltkor a Feneketlen-tónál is volt hasonló eset, ugyan így gyerekkel voltam"– panaszolta az egyik lakó a kerület egyik csoportjában.

Kilátástalan és aggasztó a helyzet a XI. kerületben, ahol az egyre több hajléktalan miatti helyzet borzolja az ott élők kedélyeit. A gyakran illuminált és agresszív fedél nélküliek a XI. kerület forgalmasabb helyein vertek tanyát.

"Az egyik hajléktalan meg hátulról nekiugrott, és elkezdte verni"

"A Kosztolányin is ugyanez a helyzet sajnos, ott is belekötnek az emberbe még gyerekkel is! De a legdurvább az volt amikor a Móricznál egy srác elsétált mellettük, és az egyik hajléktalan meg hátulról nekiugrott és elkezdte verni. Miután a másik hajléktalan leszedte a srácról, elkezdett emberek után sietni, akik éppen nem tetszettek neki! Ezt a 8 éves kisfiamnak –hozzám bújva– végig kellett néznie, és megkérdezte többször is, hogy ugye minket nem fog bántani?!"–mesélte egy újbudai. Egy másik szerint: "Múltkor hasonló fazonok ültek fényes nappal a Feneketlen-tó mellett és dorbézoltak. Gond nélkül sétált el tőlük néhány méterre egy pár közteres..." Egy harmadik kommentelő is az agresszivitásról írt: "A közterületen való alkoholfogyasztás, a szemetelés, mások inzultálása kéregetéssel, szeméremsértés a fényes nappal nyílt utcán való ürítés. Napi szinten nézem végig, ahogy a megállóban az öregek után mennek és csesztetik őket. A 10 méterre álló autóba nem tudunk úgy beszállni, hogy ne jönnének oda, ha elküldi az ember akkor meg üvöltve, fenyegetően lepnek fel". A negyedik újbudai a félelemről írt: "Nem csupán az a baj, hogy ők hajléktalanok. Azt még sajnálja is az ember. De ezek a fazonok mentálisan labilisak, isznak és drogoznak, és nálam például a szalonom előtt fényes nappal a kocsik közé ürítenek, és senki sem mer rájuk szólni... Köztük én sem, mert képesek bosszúból betörni a kirakatot. Vállalhatatlan a helyzet, és senki nem csinál semmit". Egy másik újbudai szerint: "Ez a főpolgármester hibája és a 11 kerületi polgármesteré is. Nem egyszer hívtam én is rájuk rendőrt. Nincs rend".

Feltörték az adományládikát a Bikás parkban

Az elmúlt években többször is beszámolt a Metropol olyan eseményekről, melynek főszereplői balhézó, randalírozó, bűnelkövető hajléktalanok voltak. Legutóbb a szintén XI. kerületi Bikás parkban tűntek fel olyan fedél nélküli személyek, akik felforgatták a nyárias időt élvező családok, labdázó, kerékpározó gyerekek és az ebtartók idilli hétvégéjét. Az estről a Tizenegy Állatvédő Egyesület – Újbudai Állatmentés adott hírt Facebook-oldalán.

Tegnap bejelentést kaptunk, miszerint a Bikás parkban tábort vertek ezek a jóravaló, szorgos emberek, de a jól megérdemelt pihenés előtt feltörték a kutyafuttató adományládáját, s azt kifosztották

– kezdték bejegyzésüket a kerületi állatvédők, akik arról is beszámoltak, hogy mivel az eset közterületen, közparkban történt, ezért értesítették az újbudai közterület-felügyeletet, amit rajtuk kívül többen is megtettek. Az állatvédők szerint azért is nekik szóltak, mert a rendészek nem igazán tettek semmit, miután szóltak, hogy az urak közterületen fogyasztottak alkoholt, szemeteltek, illetve a parkban fetrengtek és hasonlók...