Légy résen, kutyák lopására specializálódtak a fővárosban

Hazánk a világ élvonalába tartozik a kutyatartók, az ebtulajdonosok számát tekintve a hivatalos adatok szerint, ám ennél jóval több embernek van nem hivatalosan kutyája. Azt, hogy egy kutyatulajdonos mennyire szereti az ebét, milyen kötődés alakulhat ki ember és az ember legjobb barátja között nem nagyon kell magyarázni. Az állattartás óriási felelősséggel jár, ráadásul nem várt veszélyekre is fel kell készülni. Egy ilyen esetről számoltak be a Tizenegy Állatvédő Egyesület – Újbudai Állatmentés Facebook oldalán.

Gyakran látunk bolt előtt megkötött kutyát, ám ezek elvitelére szakosodott egy társaság Fotó: Alexandra Giese

Soha ne hagyd őrizetlenül a kutyádat

Ne kössétek ki a kutyáitokat a tizenegyben SE, tíz másodperc alatt vágják le a pórázt ezek a ......ok

– kezdte bejegyzését Kovács Gábor, a Tizenegy Állatvédő Egyesület – Újbudai Állatmentés főmunkatársa, aki szemtanúja volt egy kutya meghiúsult ellopásának, amit a Metropolnak is elmesélt.

"A Tétényi út és Bártfai utca találkozásánál van egy élelmiszer üzlet, vasárnap délután kevéssel 5 óra előtt arra jártam, amikor feltűnt, hogy egy eléggé rossz külsejű, nagyjából 30 éves férfi egy basset houndot simogat, ami a bolt előtt van kikötve" - emlékezett vissza a történtekre az állatvédő, aki elmondta, hogy egyből észrevette azt is, hogy a simogató nincs egyedül és nagyjából vele egykorú személy tőle távolabb pásztázza a környéket.

Nagyon úgy tűnt, hogy a másik a „figyelő, vigyázó” aki jelzi, ha el kell pucolni a környékről. Egyből leesett, hogy kutyalopásra készülnek, amiről állatmentőként tudom, hogy gyakori a fővárosban, így már készültem arra, hogy ha tetten érem őket akkor fellépek ellenük és hívom a hatóságot

– fejtette ki Gábor, aki arról is beszélt, hogy erre azért nem volt szükség, mert szerencsére hirtelen megjelent az állat gazdája, és akkor a két gyanús alak óriási rutinnal, sietve, ám nem feltűnően elhagyta a helyszínt és elindultak a Bartók Béla út irányába.

"Odamentem az ebtartóhoz és elmondtam neki, hogy kevésen múlott, hogy a kutyáját ellopják, sajnos számos hasonló esetről van tudomásom. Szinte kivétel nélkül egy hajléktalan banda viszi el mások kutyáit." - osztotta meg velünk az állatmentő.

Inkább vidd magaddal egy ismerősödet, hogy az vigyázzon a kutyádra, de ne hagyd egyedül Fotó: Max Pelikan

Többmilliós kutyát is loptak már

Egy nevezetes eset is volt, amikor egy több millió értékű vakvezető és kereső kutyát, egy ír farkast loptak el. Az eb gazdája Lakos György, aki maga is állatvédő posztolta ki a történetét, melyben elmondta, hogy a kutyáját egy pillanat alatt ellopták a Széll Kálmán téren (a metró bejáratánál). Amikor észrevette, hogy nincs meg az eb értesítette a rendőrséget, akik pár óra múlva egy hajléktalannál látták viszont a nagy értékű négylábút a Móricz Zsigmond körtéren. Lakos György arról is szólt akkor, hogy jelenleg 50 ehhez hasonló esetük van, amit a rendőrség vizsgál, azaz nem egy elszigetelt ügyről van szó.

Megkerestük a rendőrséget is, hogy tudomásuk van-e ilyen bűncselekményekről, illetve hogy milyen gyakori hogy mások kutyáit ellopják Budapesten. A hatóság elmondta, hogy nekik csak a bejelentett esetekről, illetve a lezárt nyomozásokról vannak adataik, ám ezekről későbbre ígértek választ, amint ezt megkaptuk frissítjük vele a cikkünket.