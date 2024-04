Felháborító: Hajléktalanok randalíroztak a Bikás parkban

Az elmúlt években többszörös is beszámolt a Metropol olyan eseményekről, melynek főszereplői balhézó, randalírozó, bűnelkövető hajléktalanok voltak, azonban a legújabb cselekedetük nemcsak elítélhető, felháborító, de teljességgel érthetetlen is. Ezúttal a Bikás parkban tűntek fel olyan fedél nélküli személyek, akik egy pillanat alatt felforgatták a nyárias időt élvező családok, labdázó, kerékpározó gyerekek és az ebtartók idilli hétvégéjét április 14-én, vasárnap. Az estről a Tizenegy Állatvédő Egyesület - Újbudai Állatmentés adott hírt a Facebook oldalán.

A bikás parki kutyafuttató feltört adományládája / Fotó: Tizenegy Állatvédő Egyesület - Újbudai Állatmentés

Tegnap bejelentést kaptunk, miszerint a Bikás Parkban tábort vertek, ezek a jóravaló szorgos emberek, de a jól megérdemelt pihenés előtt feltörték a kutyafuttató adomány ládáját, s azt kifosztották

– kezdték bejegyzésüket a kerületi állatvédők, akik arról is beszámoltak, hogy mivel az eset közterületen, közparkban történt, ezért értesítették az Újbudai Közterület Felügyeletet, amit rajtuk kívül is többen is megtettek. Az állatvédők kifejtették, hogy azért is nekik szóltak, mert az urak közterületen fogyasztottak alkoholt, szemeteltek, illetve a parkban fetrengtek és hasonlók. Azonban a helyszínen lévő szemtanúk szerint a megérkező rendészek nem igazán végezték a dolgukat, azon túl, hogy megérkeztek.

Az italozó, szemetelő, hajléktalanokkal szemben a közterület-felügyelők a tanuk szerint nem intézkedtek / Fotó: Tizenegy Állatvédő Egyesület - Újbudai Állatmentés

Az jogos elvárás véleményem szerint, hogy ha a szerv/szervek tudomására hoz egy/több kerületi polgár egy ilyet, akkor járjanak is el érdemben, legyen valós intézkedés és felelősségre vonás, különben minek hívtuk ki őket

– fogalmazták meg bejegyzésükben az állatmentők, akik arról is írtak, hogy elég elkeserítő, hogy fényes nappal egy családokkal, kutyásokkal teli közparkban ez megtörténhet minden következmény nélkül.

Lapunk megkereste az Újbuda Közterület-Felügyeletet, hogy megtudjuk kaptak-e bejelentést a hajléktalanok cselekedeteiről, illetve milyen intézkedést végeztek az ügyben. Amint válaszaikat megkapjuk, cikkünket frissítjük.