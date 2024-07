Klíma nélkül a kánikulában – trükkök, amivel elviselhetőbb otthon a hőség

Egy vagy két ventilátor beszerzése jóval olcsóbb mint klímát telepíttetni Fotó: Юлиана Маринина / Pexels (Illusztráció)

Zöldíts!

Ha növények vannak a lakásodban, akkor azok is segíthetnek hűvösebbé tenni a környezetet. Egyrészt – ha kellően nagyon – akkor ezek is árnyékot nyújthatnak, de a növények a páratartalom révén is hozzájárulhatnak az elviselhetőbb otthoni hőmérséklethez.

Spórolj az árammal!

A háztartásban fellelhető elektronikus berendezések és gépek (sütő, mosó- és szárítógép, mosogatógép) rengeteg hőt termelnek a működésük közben, és ez az 1-2 fok, amivel megemelik a lakás hőmérsékletét ilyen kánikulában egyáltalán nem elhanyagolható. Persze mosni, mosogatni ilyenkor is kell, de ha ezeket a teendőket a késő esti vagy kora reggeli órákra időzíted, azzal szintén megspórolhatsz néhány Celsius-fokot. Azokat a gépeket pedig, amik nincsenek használatban, érdemes ilyenkor kihúzni a konnektorból, mert ezek bizony még kikapcsolt állapotban is termelnek némi hőt. Arról nem beszélve, hogy áramot is fogyasztanak, így ha kihúzod őket a konnektorból, még pénzt is spórolhatsz.