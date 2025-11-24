Rohantak a tűzoltók: felcsaptak a lángok Zuglóban, nagy a baj

Tűz ütött ki egy XIV. kerületi lakásban. Az Angol utcában szükség van tűzoltói beavatkozásra – közölte a katasztrófavédelem. Teljes terjedelmében égett egy első emeleti lakás.

Tűz ütött ki Zuglóban Fotó: Pexels (illusztráció)

Tűz ütött ki Zuglóban

Tűz keletkezett egy társasház egyik első emeleti lakásában, Budapest XIV. kerületében, az Angol utcában, az Egressy út közelében

– közölte hivatalos közleményében a katasztrófavédelem.

Teljes terjedelmében égett egy mintegy huszonöt négyzetméteres szoba. A fővárosi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral megakadályozták a lángok továbbterjedését, majd eloltották a tüzet. A rajok kiszellőztetik az ingatlant, amelyben senkit sem találtak

