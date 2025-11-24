Rohantak a tűzoltók: felcsaptak a lángok Zuglóban, nagy a baj
Hatalmas lángokkal égett egy első emeleti lakás a XIV. kerületben. Tűz ütött ki Zuglóban.
Tűz ütött ki egy XIV. kerületi lakásban. Az Angol utcában szükség van tűzoltói beavatkozásra – közölte a katasztrófavédelem. Teljes terjedelmében égett egy első emeleti lakás.
Tűz ütött ki Zuglóban
Tűz keletkezett egy társasház egyik első emeleti lakásában, Budapest XIV. kerületében, az Angol utcában, az Egressy út közelében
– közölte hivatalos közleményében a katasztrófavédelem.
Teljes terjedelmében égett egy mintegy huszonöt négyzetméteres szoba. A fővárosi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral megakadályozták a lángok továbbterjedését, majd eloltották a tüzet. A rajok kiszellőztetik az ingatlant, amelyben senkit sem találtak
Szerencsére a gyorsan kiérkező tűzoltóknak sikerült megfékezni a tüzet és az ingatlanban senkit nem találtak.
