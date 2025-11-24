RETRO RÁDIÓ

Rohantak a tűzoltók: felcsaptak a lángok Zuglóban, nagy a baj

Hatalmas lángokkal égett egy első emeleti lakás a XIV. kerületben. Tűz ütött ki Zuglóban.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.24. 12:25
XIV. kerület tűzoltó zugló tűz

Tűz ütött ki egy XIV. kerületi lakásban. Az Angol utcában szükség van tűzoltói beavatkozásra – közölte a katasztrófavédelem. Teljes terjedelmében égett egy első emeleti lakás.

Tűz ütött ki Zuglóban
Tűz ütött ki Zuglóban Fotó: Pexels (illusztráció)

Tűz ütött ki Zuglóban

Tűz keletkezett egy társasház egyik első emeleti lakásában, Budapest XIV. kerületében, az Angol utcában, az Egressy út közelében

– közölte hivatalos közleményében a katasztrófavédelem.

Teljes terjedelmében égett egy mintegy huszonöt négyzetméteres szoba. A fővárosi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral megakadályozták a lángok továbbterjedését, majd eloltották a tüzet. A rajok kiszellőztetik az ingatlant, amelyben senkit sem találtak

Szerencsére a gyorsan kiérkező tűzoltóknak sikerült megfékezni a tüzet és az ingatlanban senkit nem találtak.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu