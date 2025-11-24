RETRO RÁDIÓ

Brutális erejű baleset történt a Jászberényi úton, mentők a helyszínen

Az ütközés erejétől egy villanyoszlop is megdőlt.

Szerző: KL
Létrehozva: 2025.11.24. 11:25
Riasztották a tűzoltókat, miután villanyoszlopnak ütközött egy gépkocsi a X. kerületi Jászberényi úton, a Tárna utca és a Kozma utca közötti szakaszon.

Az ütközés erejétől az oszlop megdőlt, a vezetékek tartják. A fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet, valamint az áramszolgáltató szakembereit kérték a helyszínre a megdőlt oszlop miatt. A balesethez a mentők is kiérkeztek, a hatósági munkálatok félpályás útlezárás mellett tartanak - számol be róla a katasztrófavédelem.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
