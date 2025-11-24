Brutális erejű baleset történt a Jászberényi úton, mentők a helyszínen

Riasztották a tűzoltókat, miután villanyoszlopnak ütközött egy gépkocsi a X. kerületi Jászberényi úton, a Tárna utca és a Kozma utca közötti szakaszon.

Az ütközés erejétől az oszlop megdőlt, a vezetékek tartják. A fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet, valamint az áramszolgáltató szakembereit kérték a helyszínre a megdőlt oszlop miatt. A balesethez a mentők is kiérkeztek, a hatósági munkálatok félpályás útlezárás mellett tartanak - számol be róla a katasztrófavédelem.