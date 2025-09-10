Brutális balesettel indult a reggel Kőbányán, a mentőket is riasztani kellett

A helyszínen zajlik a műszaki mentés.
Rohantak a tűzoltók, miután kamion és személyautó karambolozott Budapest X. kerületében, a Jászberényi úton, a Tündérfürt utcánál.
Műszaki mentés céljából a fővárosi hivatásos tűzoltók vonultak a balesethez, amelyhez a mentőket is riasztották. A raj kisegített egy embert a személygépkocsiból - írja a katasztrófavédelem.
