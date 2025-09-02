Hatalmas csattanás: megbénult a forgalom Kőbányán

Araszolnak az autók a fővárosban.
Karambolozott két személyautó Budapest X. kerületében, a Kőér utcában, a Gergely utca közelében - írja a katasztrófavédelem. A fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanították a gépkocsikat, és felitatják az úttestre került folyadékot. Az érintett útszakaszon forgalomkorlátozásra lehet számítani.
