Hatalmas csattanás: megbénult a forgalom Kőbányán

Karambolozott két személyautó Budapest X. kerületében, a Kőér utcában, a Gergely utca közelében - írja a katasztrófavédelem. A fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanították a gépkocsikat, és felitatják az úttestre került folyadékot. Az érintett útszakaszon forgalomkorlátozásra lehet számítani.