RETRO RÁDIÓ

Most jött: baleset történt, nem jár a villamos

A mentők már a helyszínen.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.09. 15:29
Módosítva: 2025.09.09. 15:39
baleset villamos mentő

Autó és villamos karambolozott Budapest XIV. kerületében, a Nagy Lajos király útján, a Kalapács utcánál. A balesethez a fővárosi hivatásos tűzoltókat vonultak ki. A helyszínre riasztották a mentőket is – írta kedden, 15 óra körül katasztrófavédelem.

Baleset történt Zuglóban, ami érintette a 3-as, a 62-es és a 62A villamos járatot (Fotó: Bánkúti Sándor − Képünk illusztráció)

A 3-as, a 62-es és a 62A villamos a Bosnyák tér és az Örs vezér tere M+H között nem közlekedik baleset miatt. A kimaradt szakaszon pótló autóbusszal utazhatnak. A 32-es autóbusz igénybevételét is ajánljuk – közölte a BKK Info a Facebook-oldalán.

Frissítés:

A BKK Info a Facebook-oldalán arról tájékoztatott, hogy a 3-as, a 62-es és a 62A villamos újra a teljes vonalon közlekedik.

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu