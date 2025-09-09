Most jött: baleset történt, nem jár a villamos

A mentők már a helyszínen.
Autó és villamos karambolozott Budapest XIV. kerületében, a Nagy Lajos király útján, a Kalapács utcánál. A balesethez a fővárosi hivatásos tűzoltókat vonultak ki. A helyszínre riasztották a mentőket is – írta kedden, 15 óra körül katasztrófavédelem.
A 3-as, a 62-es és a 62A villamos a Bosnyák tér és az Örs vezér tere M+H között nem közlekedik baleset miatt. A kimaradt szakaszon pótló autóbusszal utazhatnak. A 32-es autóbusz igénybevételét is ajánljuk – közölte a BKK Info a Facebook-oldalán.
Frissítés:
A BKK Info a Facebook-oldalán arról tájékoztatott, hogy a 3-as, a 62-es és a 62A villamos újra a teljes vonalon közlekedik.
