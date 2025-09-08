Balesetek a magyar utakon, több helyen is dolgoznak a tűzoltók

Volt, ahol a teljes útszakaszt le kellett zárni.
Szalagkorlátnak ütközött egy személyautó az M5-ös autópálya 16-os kilométerénél, az M51-es autóút kihajtójánál, a Szeged felé vezető oldalon, Budapest XX. kerületénél. A főváros hivatásos tűzoltói áramtalanították a járművet. A társhatóságok is a helyszínre vonultak – írja a katasztrófavédelem, ahol nem sokkal később újabb balesetről adtak hírt.
Ekkor Nyírcsaholy külterületén, a 4918-as út 8-as kilométerénél karambolozott három gépjármű. A mátészalkai hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. A társhatóságok is a helyszínen dolgoznak. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.