Balesetek a magyar utakon, több helyen is dolgoznak a tűzoltók

Szalagkorlátnak ütközött egy személyautó az M5-ös autópálya 16-os kilométerénél, az M51-es autóút kihajtójánál, a Szeged felé vezető oldalon, Budapest XX. kerületénél. A főváros hivatásos tűzoltói áramtalanították a járművet. A társhatóságok is a helyszínre vonultak – írja a katasztrófavédelem, ahol nem sokkal később újabb balesetről adtak hírt.

Több balesetről is érkezett beszámoló

Ekkor Nyírcsaholy külterületén, a 4918-as út 8-as kilométerénél karambolozott három gépjármű. A mátészalkai hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. A társhatóságok is a helyszínen dolgoznak. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.



