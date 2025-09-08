Elesett az M3-as, a hírek szerint már kilométeres a torlódás

Mutatjuk a részleteket!
Nincsenek könnyű helyzetben az autósok a mai napon, akik már a kora reggeli órákban kilométeres sorokban vesztegeltek, a helyzet pedig délutánra sem javult. Az Útinform szerint a helyzet különösen az M3-as autópályán a fővárosba tartókat érinti súlyosan, de a keleti országrész felé haladók sem számíthatnak zökkenőmentes utazásra. A NOOL azt írja, az M3-ason Vásárosnamény irányába Gödöllő térségében terelést építenek ki, emiatt a 28-as kilométer után több kilométeres kocsisor torlódott fel.
A másik oldalon, Budapest felé, Hatvan közelében pedig egy kamion és egy kisteherautó ütközött össze: a karambol miatt az 54-es kilométernél a külső sávot lezárták, a torlódás 5-6 kilométeresre nőtt. A helyszínen rendőrök és tűzoltók dolgoznak, a sérült járművek elszállítása lassan halad, így jelentős késésekre kell számítani.
