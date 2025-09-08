Helyszíni fotók: kiderült, ki vesztette életét a balesetben az M1-esen

Egy személyautó és egy nyerges vontató csapódott össze ma reggel.
Egy személyautó és egy nyerges vontató csapódott össze az M1-es autópálya 147-es kilométerénél, a Mosonmagyaróvár felé vezető oldalon, Lébénynél, ma reggel. A baleset következtében egy ember a kamion alá szorult, őt a győri és a lébényi hivatásos tűzoltók emelték ki a jármű alól. Később kiderült, hogy a baleset következtében egy ember életét vesztette.
Az Országos Mentőszolgálat a KEMMA kérdésére elmondta, hogy a balesetben egy fiatal nő olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.
A baleset helyszínén készült fotókat a Kisalföld oldalán, IDE kattintva lehet megtekinteni!
