Hatalmas csattanás rázta meg Pesterzsébetet, lezárták az utcát

A Vágóhíd utcában történt a baj.
Összeütközött két gépkocsi a XX. kerületi Vágóhíd utcában, a Bolyai János utca közelében. A járművekben összesen öten utaztak. A fővárosi hivatásos tűzoltók mellett a társhatóságok és a közlekedési társaság szakemberei is a helyszínre érkeztek. A beavatkozás idejére az érintett útszakaszt lezárták – írja a Katasztrófavédelem.
