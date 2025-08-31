Figyelem: baleset bénítja a forgalmat a XII. kerületben, a mentők már a helyszínen!

Összeütközött két gépkocsi a XII. kerületben, a Városmajor utca és a Szilágyi Erzsébet fasor kereszteződésénél. A fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanítják a járműveket, amelyek miatt forgalmi akadály alakult ki. A balesethez a mentők is megérkeztek – írja a Katatasztrófavédelem.