Figyelem: baleset bénítja a forgalmat a XII. kerületben, a mentők már a helyszínen!

Forgalmi akadály alakult ki az érintett kereszteződésben.
Összeütközött két gépkocsi a XII. kerületben, a Városmajor utca és a Szilágyi Erzsébet fasor kereszteződésénél. A fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanítják a járműveket, amelyek miatt forgalmi akadály alakult ki. A balesethez a mentők is megérkeztek – írja a Katatasztrófavédelem.
