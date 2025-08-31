RETRO RÁDIÓ

Brutális baleset a 4-es főúton, szabadnapos tűzoltó sietett a sofőr segítségére

A baleset miatt félpályán halad a forgalom.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.31. 11:40
személyautó mentés baleset sofőr tűzoltó munkálatok

Egy kisbusz és egy személyautó ütközött össze a 4-es főút 199-es kilométerszelvényénél, Hajdúszoboszló térségében. Az ütközés erejétől mindkét jármű az árokba borult. A kocsikban összesen tíz ember utazott, a hajdúszoboszlói hivatásos tűzoltók kiérkezése előtt a személyautó vezetőjének egy szabadnapos tűzoltó nyújtott segítséget a kiszállásban. Az egység áramtalanította a járműveket. A balesethez a társhatóságok is megérkeztek, félpályás útlezárás mellett végzik a munkálatokat - írja a Katasztrófavédelem.

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu