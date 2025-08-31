Brutális baleset a 4-es főúton, szabadnapos tűzoltó sietett a sofőr segítségére

A baleset miatt félpályán halad a forgalom.
Egy kisbusz és egy személyautó ütközött össze a 4-es főút 199-es kilométerszelvényénél, Hajdúszoboszló térségében. Az ütközés erejétől mindkét jármű az árokba borult. A kocsikban összesen tíz ember utazott, a hajdúszoboszlói hivatásos tűzoltók kiérkezése előtt a személyautó vezetőjének egy szabadnapos tűzoltó nyújtott segítséget a kiszállásban. Az egység áramtalanította a járműveket. A balesethez a társhatóságok is megérkeztek, félpályás útlezárás mellett végzik a munkálatokat - írja a Katasztrófavédelem.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.