Brutális baleset a 4-es főúton, szabadnapos tűzoltó sietett a sofőr segítségére

Egy kisbusz és egy személyautó ütközött össze a 4-es főút 199-es kilométerszelvényénél, Hajdúszoboszló térségében. Az ütközés erejétől mindkét jármű az árokba borult. A kocsikban összesen tíz ember utazott, a hajdúszoboszlói hivatásos tűzoltók kiérkezése előtt a személyautó vezetőjének egy szabadnapos tűzoltó nyújtott segítséget a kiszállásban. Az egység áramtalanította a járműveket. A balesethez a társhatóságok is megérkeztek, félpályás útlezárás mellett végzik a munkálatokat - írja a Katasztrófavédelem.