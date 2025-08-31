RETRO RÁDIÓ

Brutális karambol Ostffyasszonyfánál, feszítővágóval szabadították ki az utasokat

A beavatkozás idejére lezárták az érintett útszakaszt.

Frontálisan ütközött össze két gépkocsi Sárvár és Ostffyasszonyfa között, a 8451-es út 9-es kilométerszelvényénél. A sárvári hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével szabadítottak ki két utast az egyik járműből. A hatósági beavatkozás idejére lezárták az érintett útszakaszt - írja a Katasztrófavédelem.


 

 

