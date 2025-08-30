RETRO RÁDIÓ

Brutális baleset történt a főúton – több embert feszítővágóval kellett kiszabadítani

Hatalmas karambol történt szombat délután. A balesetben több jármű ütközött össze, a sérültek ellátásához mentőhelikopter is a helyszínre érkezett.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.30. 20:14
Kisújszállásnál, a 4-es főút 143-as kilométerénél hatalmas karambol történt szombat délután. A brutális balesetben két személyautó és egy kisbusz ütközött össze, amelynek következtében több ember megsérült. A helyszínre mentőhelikoptert is riasztottak – írja a Szoljon.hu a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság közleménye alapján – számolt be róla az Origo.

A balesetben több jármű ütközött össze, a sérültek ellátásához mentőhelikopter is a helyszínre érkezett. Fotó: OMSZ

A karcagi hivatásos és a kisújszállási önkormányzati tűzoltók három embert csak feszítővágó segítségével tudtak kiszabadítani az egyik személyautóból. A kisbuszban nyolc ember utazott, közülük is többen megsérültek. A helyszínen komoly erőkkel dolgoztak a mentők és a tűzoltók, hogy ellássák a sérülteket és biztonságossá tegyék a területet.

