„Nem lehet véletlen...” – Hatalmas tűz volt Dunaharasztiban: durva, miről beszélnek a helyiek

Többcsapatnyi tűzoltó is fejvesztve rohant Dunaharasztiba, ahol kigyulladt, majd hatalmas lángokkal égett a Sportcsarnok mögött fekvő erdő. A tűzoltók valóságos pokoli katlanhoz érkeztek: az erdő, az avar és a gaz is lángokban állt, a tűz pedig több méter magasra csapott. A hatalmas erdőtűz akkora volt, hogy nemcsak a környéken, de még néhány budapesti kerületben is látták.

Az erdőtűz brutális volt: helyenként 4-5 méteres lángokkal égett (Fotó: Dunaharaszti Önkéntes Tűzoltóság)

Még Soroksáron is látszott az erdőtűz

A tüzet még Soroksáron is jól látták, sőt úgy tudjuk, hogy Pesterzsébeten is észlelték.

Lefekvéshez készülődtünk, amikor az ablakból furcsa derengést láttunk, meg füstöt. Gondoltuk, hogy vagy egy gyár, vagy az erdő gyulladt ki

– mondta szomorúan az egyik budapesti lakó. A tűzoltók hamar a helyszínre siettek, több egységgel estek neki a pusztító lángoknak.

8 fővel vonultunk. A helyszínt gyalog lehetett megközelíteni. Felderítéskor megállapítottuk, hogy több ezer négyzetméteren ég az erdő, helyenként 4-5 méteres lángokkal, valamint az aljnövényzet, száraz gaz, avar is lángra kapott.

– írta bejegyzésében a Dunaharaszti Önkéntes Tűzoltóság.

A lángokat Soroksáron is látták. Az elmúlt pár napban ez már a második tűzeset ugyanitt (Fotó: Dunaharaszti Önkéntes Tűzoltóság)

Minden perc számított

„Igyekeztük a tűz Sportcsarnok felé terjedését megakadályozni. Komoly erőfeszítésnek köszönhetően a tüzet közel háromórányi munkával eloltottuk” – zárták soraikat. A tűzoltóknak köszönhetően a lángok nem terjedtek át sehova, a közeli Sportcsarnok is érintetlen maradt és senki nem sérült meg.

A tűzoltók közel három órán keresztül harcoltak a lángokkal (Fotó: Dunaharaszti Önkéntes Tűzoltóság)

A helyiek azonban aggódnak, ugyanis nem ez volt itt az első erdőtűz: pár nappal korábban ugyanitt kapott lángra a növényzet és az erdő. Emellett úgy értesültünk, hogy sokan a füst mellett gyanús bűzt is éreztek: olyan szag terjengett, mintha műanyag égne. Többen ezért úgy gondolják, nem zárható ki, hogy emberi mulasztás, hovatovább szándékosság is okozhatta a lángokat.