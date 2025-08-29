„Nem lehet véletlen...” – Hatalmas tűz volt Dunaharasztiban: durva, miről beszélnek a helyiek

Az erdő olyan hatalmas lángokkal égett, hogy még Soroksárról is látni lehetett, a közeli Sportcsarnokot is veszélyeztette. A helyiek aggódnak az erdőtűz miatt, ugyanis többen furcsa, műanyag szagot éreztek, nem sokkal korábban pedig ugyanitt kapott lángra az erdő.
Többcsapatnyi tűzoltó is fejvesztve rohant Dunaharasztiba, ahol kigyulladt, majd hatalmas lángokkal égett a Sportcsarnok mögött fekvő erdő. A tűzoltók valóságos pokoli katlanhoz érkeztek: az erdő, az avar és a gaz is lángokban állt, a tűz pedig több méter magasra csapott. A hatalmas erdőtűz akkora volt, hogy nemcsak a környéken, de még néhány budapesti kerületben is látták.
A tüzet még Soroksáron is jól látták, sőt úgy tudjuk, hogy Pesterzsébeten is észlelték.
Lefekvéshez készülődtünk, amikor az ablakból furcsa derengést láttunk, meg füstöt. Gondoltuk, hogy vagy egy gyár, vagy az erdő gyulladt ki
– mondta szomorúan az egyik budapesti lakó. A tűzoltók hamar a helyszínre siettek, több egységgel estek neki a pusztító lángoknak.
8 fővel vonultunk. A helyszínt gyalog lehetett megközelíteni. Felderítéskor megállapítottuk, hogy több ezer négyzetméteren ég az erdő, helyenként 4-5 méteres lángokkal, valamint az aljnövényzet, száraz gaz, avar is lángra kapott.
– írta bejegyzésében a Dunaharaszti Önkéntes Tűzoltóság.
„Igyekeztük a tűz Sportcsarnok felé terjedését megakadályozni. Komoly erőfeszítésnek köszönhetően a tüzet közel háromórányi munkával eloltottuk” – zárták soraikat. A tűzoltóknak köszönhetően a lángok nem terjedtek át sehova, a közeli Sportcsarnok is érintetlen maradt és senki nem sérült meg.
A helyiek azonban aggódnak, ugyanis nem ez volt itt az első erdőtűz: pár nappal korábban ugyanitt kapott lángra a növényzet és az erdő. Emellett úgy értesültünk, hogy sokan a füst mellett gyanús bűzt is éreztek: olyan szag terjengett, mintha műanyag égne. Többen ezért úgy gondolják, nem zárható ki, hogy emberi mulasztás, hovatovább szándékosság is okozhatta a lángokat.
A száraz idő sajnálatos módon táptalaja az erdőtüzeknek, avarégésnek. A dunaharaszti tűz után pár órával például Szekszárdon is kigyulladt az erdő aljnövényzete a Sauli-tetőn, ezután nem sokkal pedig szintén a száraz fű és az aljnövényzet kapott lángra az Újpalota és Csömör közti szakaszon, az M0-s területén, míg cikkünk írásának idején a tűzoltók Vác külterületén, a Vaskapualja dűlő közelében harcoltak a lángokkal. Ebben az esetben is a száraz fű és az avar gyulladt meg.
