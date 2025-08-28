Tűz Körmenden: 3 éves kislány mentette meg családját – Videó

Mindössze perceken múlhatott, hogy ne történjen tragédia Körmenden. Egy háromfős Vas vármegyei család épp mélyen aludt, amikor a kora hajnali órákban a kislányuk felébredt és rémülten szólt a szüleinek: nagy a baj, tűz ütött ki a lakásban.

A család rohant a tűz elől, kislányuk mentette meg az életüket (Fotó: TV2 Tények)

Lakástűz Körmenden

Minden kormos a körmendi fürdőszobában, leestek a csempék a forróságban a negyedik emeleti lakásban – így festenek most annak a családi fészeknek a tűzromjai, ahonnan menekülnie kellett a háromtagú családnak. Közülük a legfiatalabb szúrta ki, hogy mindent ellep a füst. A kislány igazi hős volt, és felébresztette a szüleit!

„Hajnali fél háromkor arra ébredtünk, hogy a három és fél éves kislányunk nem látta már a füsttől a vizét. Felébresztette az édesanyját, aki ébresztett engem, hogy nagy baj van” – árulta el a gyermek édesapja, Tóth Benjámin a TV2 Tényeknek.

Ez okozta a tüzet

A család hirtelen nem tudta, honnan eredhet a füst, hogy időben eloltsák, ezért inkább gyorsan kimenekültek a teraszra, hogy mentsék az életüket. Később érte őket a sokk: a lángok a fürdőszobában keletkeztek, valószínűleg elektromos hiba okozta a tűztragédiát.

A családfő szerint hatalmas szerencséjük volt, hogy a lányuk felriadt és felébresztette őket. Az egész család életét megmentette az apró hős.

Valószínűleg már csak zsákokban távoztunk volna a lakásból

– szögezte le az édesapa.

