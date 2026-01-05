RETRO RÁDIÓ

Fontos közleményt adtak ki a mentők a havazás kapcsán

A havazás és az ónos eső miatt figyelmeztetnek.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.05. 16:15
Módosítva: 2026.01.05. 16:40
A várható havazás, a csúszóssá váló utak és a tartós hideg miatt az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) hétfőn arra kérte a lakosságot, hogy folyamatosan figyeljék az időjárási előrejelzéseket, vigyázzanak magukra és figyeljenek egymásra is.

Fotó: Gábor Zoltán / metropol

Országos Mentőszolgálat: a mentők készenlétben állnak

Az MTI-hez eljuttatott közleményben kiemelték: a mentők tapasztalatai szerint havazás, ónos esőzés idején különösen gyakoriak a közlekedési balesetek, valamint a járdákon, lépcsőkön történő elesések, így ez az időszak a gyalogosok szempontjából is veszélyt jelent.

Ezért azt tanácsolták, hogy az idősek, a mozgásukban korlátozottak csak a legszükségesebb esetben hagyják el otthonukat, a bevásárláshoz, ügyintézéshez lehetőleg kérjenek segítséget lakókörnyezetükben.

Azt kérték, hogy a balesetek és megbetegedések elkerülése érdekében mindenki tanúsítson fokozott óvatosságot: közlekedjen körültekintően, az útviszonyoknak megfelelően.

Az Országos Mentőszolgálat teljes készenlétben áll és felkészült a segítségnyújtásra; a földi és légi mentőegységek mellett országszerte 101 ügyeleti kivonuló egység is rendelkezésre áll, hogy indokolt esetben a beteg a lakásán kaphassa meg a szükséges ellátást - áll a közleményben.

 

