Most jött: teljes útzárat rendeltek el, holttest fekszik a főúton

Közlekedési balesetben meghalt egy férfi vasárnap délelőtt Nyíregyházán, a főúton teljes útzár van – tájékoztatott az Országos Mentőszolgálat (OMSZ).

A halálos balesetet követően teljes útzár van Nyíregyházán Fotó: Gé

Teljes útzár: egy férfi meghalt, egy pedig megsérült

A baleset 36-os főúton, Nyíregyháza belterületén, a Bethlen Gábor utca és a Moszkva utca kereszteződésében történt, ahol két személyautó ütközött össze. A főutat teljes szélességében lezárták, a forgalmat önkormányzati utakra terelték.

Az OMSZ az MTI megkeresésére közölte, baleset következtében egy férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy az újraélesztési kísérletek ellenére a helyszínen életét vesztette. A mentők egy másik férfit könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.