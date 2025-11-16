Most jött: teljes útzárat rendeltek el, holttest fekszik a főúton
Meghalt egy férfi Nyíregyházán. Teljes útzár van, amíg a baleset körülményeit vizsgálják.
Közlekedési balesetben meghalt egy férfi vasárnap délelőtt Nyíregyházán, a főúton teljes útzár van – tájékoztatott az Országos Mentőszolgálat (OMSZ).
Teljes útzár: egy férfi meghalt, egy pedig megsérült
A baleset 36-os főúton, Nyíregyháza belterületén, a Bethlen Gábor utca és a Moszkva utca kereszteződésében történt, ahol két személyautó ütközött össze. A főutat teljes szélességében lezárták, a forgalmat önkormányzati utakra terelték.
Az OMSZ az MTI megkeresésére közölte, baleset következtében egy férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy az újraélesztési kísérletek ellenére a helyszínen életét vesztette. A mentők egy másik férfit könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.
