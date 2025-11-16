RETRO RÁDIÓ

Most jött: teljes útzárat rendeltek el, holttest fekszik a főúton

Meghalt egy férfi Nyíregyházán. Teljes útzár van, amíg a baleset körülményeit vizsgálják.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.16. 13:38
Módosítva: 2025.11.16. 13:45
Nyíregyháza Országos Mentőszolgálat holttest

Közlekedési balesetben meghalt egy férfi vasárnap délelőtt Nyíregyházán, a főúton teljes útzár van – tájékoztatott az Országos Mentőszolgálat (OMSZ).

A halálos balesetet követően teljes útzár van Nyíregyházán
A halálos balesetet követően teljes útzár van Nyíregyházán Fotó: Gé

Teljes útzár: egy férfi meghalt, egy pedig megsérült

A baleset 36-os főúton, Nyíregyháza belterületén, a Bethlen Gábor utca és a Moszkva utca kereszteződésében történt, ahol két személyautó ütközött össze. A főutat teljes szélességében lezárták, a forgalmat önkormányzati utakra terelték.

Az OMSZ az MTI megkeresésére közölte, baleset következtében egy férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy az újraélesztési kísérletek ellenére a helyszínen életét vesztette. A mentők egy másik férfit könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu