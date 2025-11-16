RETRO RÁDIÓ

Rettenetes tragédiára ébredtünk, a mentők már semmit sem tehettek

Egy idős férfi a halálos áldozat. A lakástűz keletkezési okát még vizsgálják.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.16. 08:53
tragédia komló tűz

Meghalt egy idős férfi egy komlói társasházban történt lakástűzben vasárnap hajnalban - tájékoztatta a katasztrófavédelem helyettes szóvivője az MTI-t.

Halállal végződött a lakástűz
Halállal végződött a lakástűz / Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

A lakástűz az első emeleten ütött ki

Dóka Imre közölte, egy első emeleti lakás húsz négyzetméteres helyiségében csaptak fel a lángok, a tűz átterjedt az erkélyre is, ahol felhalmozott lomok égtek.

Hozzátette, a tűzoltók hamar megfékezték a lángokat, de az ingatlanban tartózkodó idős férfi életét a gyors beavatkozás ellenére sem lehetett megmenteni. A tűz keletkezési okát és körülményeit tűzvizsgálati eljárás fogja feltárni - írja az MTI.

A szóvivő emlékeztetett, az otthonokban lévő felesleges tárgyak és lomok tűzveszélyesek, és a menekülést is nehezítik.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
