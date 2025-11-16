Rettenetes tragédiára ébredtünk, a mentők már semmit sem tehettek
Egy idős férfi a halálos áldozat. A lakástűz keletkezési okát még vizsgálják.
Meghalt egy idős férfi egy komlói társasházban történt lakástűzben vasárnap hajnalban - tájékoztatta a katasztrófavédelem helyettes szóvivője az MTI-t.
A lakástűz az első emeleten ütött ki
Dóka Imre közölte, egy első emeleti lakás húsz négyzetméteres helyiségében csaptak fel a lángok, a tűz átterjedt az erkélyre is, ahol felhalmozott lomok égtek.
Hozzátette, a tűzoltók hamar megfékezték a lángokat, de az ingatlanban tartózkodó idős férfi életét a gyors beavatkozás ellenére sem lehetett megmenteni. A tűz keletkezési okát és körülményeit tűzvizsgálati eljárás fogja feltárni - írja az MTI.
A szóvivő emlékeztetett, az otthonokban lévő felesleges tárgyak és lomok tűzveszélyesek, és a menekülést is nehezítik.
