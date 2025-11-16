RETRO RÁDIÓ

Pánik a társasházban, menekítették a lakókat

Egy első emeleti lakás gyulladt ki Komlón. A tűzoltók azonnal a helyszínre siettek.

Létrehozva: 2025.11.16. 07:04
tüz Komló tűzoltó

Tűz volt egy társasház első emeleti, ötvenöt négyzetméteres lakásában Komlón, az Ifjúság útján. Az ingatlan erkélye és egyik szobája égett. A komlói és a sásdi hivatásos tűzoltók az erkély tüzét egy vízsugárral oltották el kívülről, míg a lakásba behatolva két vízsugárral fékezték meg a szoba tüzét. 

Kivonultak a tűzoltók

A tűz miatt a lakók sem maradhattak

Az egységek a munkálatok közben kihoztak a konyhából egy gázpalackot, amelyet nem ért hőhatás. A tűzoltás ideje alatt hat lakó hagyta el ideiglenesen otthonát, egy lakót elzárkóztatásra szólítottak fel. A tűzzel érintett lakás feletti ingatlan erkélyén a nyílászáró károsodott a lángok miatt, a belső teret azonban nem érte el a tűz - írja a Katasztrófavédelem.
 

