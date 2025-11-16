Pánik a társasházban, menekítették a lakókat
Egy első emeleti lakás gyulladt ki Komlón. A tűzoltók azonnal a helyszínre siettek.
Tűz volt egy társasház első emeleti, ötvenöt négyzetméteres lakásában Komlón, az Ifjúság útján. Az ingatlan erkélye és egyik szobája égett. A komlói és a sásdi hivatásos tűzoltók az erkély tüzét egy vízsugárral oltották el kívülről, míg a lakásba behatolva két vízsugárral fékezték meg a szoba tüzét.
A tűz miatt a lakók sem maradhattak
Az egységek a munkálatok közben kihoztak a konyhából egy gázpalackot, amelyet nem ért hőhatás. A tűzoltás ideje alatt hat lakó hagyta el ideiglenesen otthonát, egy lakót elzárkóztatásra szólítottak fel. A tűzzel érintett lakás feletti ingatlan erkélyén a nyílászáró károsodott a lángok miatt, a belső teret azonban nem érte el a tűz - írja a Katasztrófavédelem.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre