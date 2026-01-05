„Szombaton meglátjuk!” - sejtelmes videóval jelentkezett Orbán Viktor

Mint arról már beszámoltunk, Orbán Viktor hétfőn nemzetközi sajtótájékoztatót tartott. A miniszterelnök előbb értékelte az évet, majd utána újságírói kérdésekre válaszolt.

Orbán Viktor friss videóval jelentkezett Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

Orbán Viktor: Szombaton meglátjuk!

A kormányfő a közösségi oldalán egy újabb videót osztott meg. Ebben az egyik kérdező arra volt kíváncsi nála, hogy Orbán Viktor lesz-e a Fidesz miniszterelnök-jelöltje a tavaszi választáson.

Szombaton meglátjuk!

- írta sejtelmesen a posztjában a miniszterelnök, akinek az ehhez kapcsolódó videóját alább tudod megtekinteni: