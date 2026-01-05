RETRO RÁDIÓ

„Szombaton meglátjuk!” - sejtelmes videóval jelentkezett Orbán Viktor

Újabb videóval jelentkezett a miniszterelnök.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.05. 16:04
kérdés nemzetközi sajtótájékoztató választás Fidesz Orbán Viktor

Mint arról már beszámoltunk, Orbán Viktor hétfőn nemzetközi sajtótájékoztatót tartott. A miniszterelnök előbb értékelte az évet, majd utána újságírói kérdésekre válaszolt.

Orbán Viktor
Orbán Viktor friss videóval jelentkezett Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

Orbán Viktor: Szombaton meglátjuk!

A kormányfő a közösségi oldalán egy újabb videót osztott meg. Ebben az egyik kérdező arra volt kíváncsi nála, hogy Orbán Viktor lesz-e a Fidesz miniszterelnök-jelöltje a tavaszi választáson.

Szombaton meglátjuk!

- írta sejtelmesen a posztjában a miniszterelnök, akinek az ehhez kapcsolódó videóját alább tudod megtekinteni:

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu