„Szombaton meglátjuk!” - sejtelmes videóval jelentkezett Orbán Viktor
Újabb videóval jelentkezett a miniszterelnök.
Mint arról már beszámoltunk, Orbán Viktor hétfőn nemzetközi sajtótájékoztatót tartott. A miniszterelnök előbb értékelte az évet, majd utána újságírói kérdésekre válaszolt.
Orbán Viktor: Szombaton meglátjuk!
A kormányfő a közösségi oldalán egy újabb videót osztott meg. Ebben az egyik kérdező arra volt kíváncsi nála, hogy Orbán Viktor lesz-e a Fidesz miniszterelnök-jelöltje a tavaszi választáson.
Szombaton meglátjuk!
- írta sejtelmesen a posztjában a miniszterelnök, akinek az ehhez kapcsolódó videóját alább tudod megtekinteni:
