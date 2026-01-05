RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor elárulta: ennyi kérdezőnek válaszolt 2,5 óra alatt

A kormányfő a közösségi oldalán közölte a részleteket.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.05. 14:20
Módosítva: 2026.01.05. 15:34
Orbán Viktor hétfőn, január 5-én egy nemzetközi sajtótájékoztatóval indította be a 2026-os évet. A miniszterelnök a beszéde elején röviden összegezte a tavalyi esztendőt, majd pedig válaszolt az újságírók kérdésére.

Orbán Viktor
Kiderült, ennyi kérdezőnek válaszolt Orbán Viktor 
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

A kormányfő a nemzetközi sajtótájékoztató után a közösségi oldalán egy új bejegyzést tett közzé, amiben érdekes részleteket árult el az eseményről. Többek között az is kiderült, hogy hány kérdező volt 2,5 óra alatt.

29 kérdező. 2,5 óra. Minden is megválaszolva

– olvasható Orbán Viktor Facebook-oldalán közzétett posztjában.

 

