Orbán Viktor elárulta: ennyi kérdezőnek válaszolt 2,5 óra alatt

Orbán Viktor hétfőn, január 5-én egy nemzetközi sajtótájékoztatóval indította be a 2026-os évet. A miniszterelnök a beszéde elején röviden összegezte a tavalyi esztendőt, majd pedig válaszolt az újságírók kérdésére.

Kiderült, ennyi kérdezőnek válaszolt Orbán Viktor

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

A kormányfő a nemzetközi sajtótájékoztató után a közösségi oldalán egy új bejegyzést tett közzé, amiben érdekes részleteket árult el az eseményről. Többek között az is kiderült, hogy hány kérdező volt 2,5 óra alatt.

29 kérdező. 2,5 óra. Minden is megválaszolva

– olvasható Orbán Viktor Facebook-oldalán közzétett posztjában.