Orbán Viktor elárulta: ennyi kérdezőnek válaszolt 2,5 óra alatt
A kormányfő a közösségi oldalán közölte a részleteket.
Orbán Viktor hétfőn, január 5-én egy nemzetközi sajtótájékoztatóval indította be a 2026-os évet. A miniszterelnök a beszéde elején röviden összegezte a tavalyi esztendőt, majd pedig válaszolt az újságírók kérdésére.
A kormányfő a nemzetközi sajtótájékoztató után a közösségi oldalán egy új bejegyzést tett közzé, amiben érdekes részleteket árult el az eseményről. Többek között az is kiderült, hogy hány kérdező volt 2,5 óra alatt.
29 kérdező. 2,5 óra. Minden is megválaszolva
– olvasható Orbán Viktor Facebook-oldalán közzétett posztjában.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre