Március 15: most kell megmutatni, hogy kiállunk a béke mellett
Az 1848-as forradalom évfordulója nemcsak az emlékezésről szól, hanem arról is, hogy a magyarok megmutassák: kiállnak a béke, a stabilitás és Magyarország jövője mellett. Március 15-én idén mindennél nagyobb a tét.
Március 15-e mindig különleges nap a magyarok számára. Ilyenkor nemcsak az 1848-as hősökre emlékezünk, hanem arra is, hogy a magyar történelemben újra és újra voltak pillanatok, amikor az embereknek ki kellett állniuk az ország jövőjéért.
Az idei ünnep azonban a megszokottnál is fontosabb. Európát háborús feszültségek, gazdasági bizonytalanság sújtja, ezért különösen nagy jelentősége van annak, hogy a magyarok megmutassák: a béke és a stabilitás mellett állnak. A Nemzeti Petíció mellett azzal is üzenhetünk Brüsszelnek, ha sokan részt veszünk a Békemeneten.
A Békemenet most nem csupán egy rendezvény, hanem egy erős üzenet is. Egy jelzés arról, hogy a magyar társadalom jelentős része támogatja a béke politikáját, és azt szeretné, hogy Magyarország kimaradjon a háborús konfliktusokból.
Minél többen vesznek részt a felvonuláson és az ünnepi programokon, annál erősebb lesz ez az üzenet.
Holnap megmutatjuk, hogy a magyarok nem hagyják, hogy mások döntsenek a jövőjükről. A békéért, a szabadságunkért és Magyarország sorsáért vonulunk
- írta közösségi oldalán Rétvári Bence.
A tömeg jelenléte ugyanis nemcsak belföldön, hanem nemzetközi szinten is azt mutatja: a magyarok egységesek abban, hogy a béke és a biztonság a legfontosabb.
Ferencz Orsolya szerint a március 15-ei Békemenet lehet a legerősebb üzenet, hogy Magyarország nem hagyja magát.
A globális energiaválság közepette a Barátság Kőolajvezeték lezárása elfogadhatatlan, hiszen a vezetéken érkező energia jelenti a legmegbízhatóbb forrást a magyar gazdaság és a családok számára.Világossá kell tennünk, hogy nem engedünk semmiféle zsarolásnak, amely energiabiztonságunkat, demokratikus választásainkat vagy nemzeti önrendelkezésünket fenyegeti.
Az idei ünnepi rendezvény különleges lesz: a Békemenet résztvevői együtt emlékeznek meg az 1848–49-es forradalomról. A programban fellépnek ismert művészek, elhangzik a Nemzeti dal, és több vezető politikus is beszédet mond. Felszólal majd Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, valamint Lázár János miniszter is, és ünnepi beszédet mond Orbán Viktor miniszterelnök.
Az elmúlt hónapokban egyre erősebb nyomás nehezedik Magyarországra. Ukrajna több kérdésben is megpróbálta politikai és gazdasági eszközökkel befolyásolni hazánkat. Az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij pedig addig merészkedett, hogy életveszélyesen megzsarolta Orbán Viktor, és ezzl minden magyar embert.
A Békemenet ezért most arról is szól, hogy a magyarok nemet mondanak az ukrán zsarolásra, és világossá teszik:
Magyarország jövőjéről csak a magyarok dönthetnek.
Ott kell lenni március 15-én azért, hogy megmutassuk:
- A magyarok nem engednek a nyomásnak és zsarolásnak
- Nem hagyjuk, hogy mások döntsenek a sorsunkról
- Minden magyar kész kiállni Magyarországért
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre