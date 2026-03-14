Március 15: most kell megmutatni, hogy kiállunk a béke mellett

Március 15-e mindig különleges nap a magyarok számára. Ilyenkor nemcsak az 1848-as hősökre emlékezünk, hanem arra is, hogy a magyar történelemben újra és újra voltak pillanatok, amikor az embereknek ki kellett állniuk az ország jövőjéért.

A magyaroknak nagyon fontos március 15 / Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher / mti

Az idei ünnep azonban a megszokottnál is fontosabb. Európát háborús feszültségek, gazdasági bizonytalanság sújtja, ezért különösen nagy jelentősége van annak, hogy a magyarok megmutassák: a béke és a stabilitás mellett állnak. A Nemzeti Petíció mellett azzal is üzenhetünk Brüsszelnek, ha sokan részt veszünk a Békemeneten.

A Békemenet most nem csupán egy rendezvény, hanem egy erős üzenet is. Egy jelzés arról, hogy a magyar társadalom jelentős része támogatja a béke politikáját, és azt szeretné, hogy Magyarország kimaradjon a háborús konfliktusokból.

Minél többen vesznek részt a felvonuláson és az ünnepi programokon, annál erősebb lesz ez az üzenet.

Holnap megmutatjuk, hogy a magyarok nem hagyják, hogy mások döntsenek a jövőjükről. A békéért, a szabadságunkért és Magyarország sorsáért vonulunk

- írta közösségi oldalán Rétvári Bence.

A tömeg jelenléte ugyanis nemcsak belföldön, hanem nemzetközi szinten is azt mutatja: a magyarok egységesek abban, hogy a béke és a biztonság a legfontosabb.

Ferencz Orsolya szerint a március 15-ei Békemenet lehet a legerősebb üzenet, hogy Magyarország nem hagyja magát.

A globális energiaválság közepette a Barátság Kőolajvezeték lezárása elfogadhatatlan, hiszen a vezetéken érkező energia jelenti a legmegbízhatóbb forrást a magyar gazdaság és a családok számára.Világossá kell tennünk, hogy nem engedünk semmiféle zsarolásnak, amely energiabiztonságunkat, demokratikus választásainkat vagy nemzeti önrendelkezésünket fenyegeti.

Az idei ünnepi rendezvény különleges lesz: a Békemenet résztvevői együtt emlékeznek meg az 1848–49-es forradalomról. A programban fellépnek ismert művészek, elhangzik a Nemzeti dal, és több vezető politikus is beszédet mond. Felszólal majd Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, valamint Lázár János miniszter is, és ünnepi beszédet mond Orbán Viktor miniszterelnök.