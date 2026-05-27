Villamos és kisteherautó karambolozott Budapesten

Összeütközött egy villamos és egy kisteherautó Budapest XI. kerületében, az Etele út és a Hadak útja kereszteződésénél. A fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. A baleset miatt szünetel a villamosok forgalma az érintett vonalon – írja a katasztrófavédelem.