Villamos és kisteherautó karambolozott Budapesten
A tűzoltók már a helyszínen. A villamosok forgalma az érintett útszakaszon szünetel.
Összeütközött egy villamos és egy kisteherautó Budapest XI. kerületében, az Etele út és a Hadak útja kereszteződésénél. A fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. A baleset miatt szünetel a villamosok forgalma az érintett vonalon – írja a katasztrófavédelem.
