A soundcore Boom Go 3i és a balatoni bringázás

Hogyan teszi élvezetesebbé az utat egy hordozható hangszóró?

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.27. 16:04
anker innovations boom go 3i élmény

A Balaton körüli kerékpározás az elmúlt években egyre inkább élményalapú szabadidős programmá vált. A tó körüli 205 kilométeres útvonal ma már nemcsak sportolásról szól: sokak számára a nyári kikapcsolódás, a közösségi élmények és a szabadság egyik formája lett. Ezzel párhuzamosan egy új szokás is egyre látványosabban megjelent a bringások körében: a közös zenehallgatás.

A kerékpározás és a zene kapcsolata természetesnek hat. A megfelelő ritmus segíthet fenntartani az egyenletes tempót, csökkentheti a monotonitás érzését egy hosszabb útszakaszon, és sokak számára egyszerűen élvezetesebbé teszi a mozgást. A bringások gyakran tudatosan választanak tempóhoz illő lejátszási listákat: nyugodtabb zenét a könnyed tóparti szakaszokhoz, energikusabb dalokat az emelkedőkhöz vagy a hosszabb etapokhoz. Sok esetben a zenét hallgató kerékpárosok nem egyedül, hanem csapatban bringáznak, ahol a közös ritmus és hangulat még inkább erősíti az élményt.

Hogyan állíts össze lejátszási listát bringázáshoz?

A tudatosan felépített zenei lista jelentősen hozzájárulhat a teljesítményhez és az élményhez is:

  • Kövesd az edzés természetes ívét: Indíts lassabb, bemelegítő tempójú (kb. 100 BPM) dalokkal, a fő szakaszhoz válassz lendületesebb számokat (130–140 BPM), majd a levezetéshez térj át nyugodt, lelassuló (60–80 BPM) zenékre. 
  • Igazítsd a ritmust a pedálfordulathoz: Kerékpározásnál érdemes olyan számokat választani, amelyek üteme közel van a saját tempódhoz, így a zene szinte „húzza” a mozgásodat. 
  • Tervezz motivációs csúcspontokat: Tegyél félre 2–3 igazán erős, személyes kedvenc dalt a legnehezebb szakaszokra – például egy hosszabb emelkedőre vagy a túra végi hajrára. 
  • Tartsd frissen a listát: 2–3 hetente érdemes új számokkal frissíteni a playlistet, mert az ismétlődő zene idővel veszít motiváló erejéből. 
  • Használj hangulati váltásokat tudatosan: Építs be kontrasztokat – például egy pörgős szakasz után egy rövidebb, lazább blokk segíthet visszanyerni az energiát és fókuszt. 
  • Alakíts ki „útvonal-tematikát”: Ha visszatérő útvonalon tekersz (pl. Balaton-kör), készíthetsz hozzá külön playlistet, amely a szakaszok hangulatához igazodik (parti részek, városi átkelések, erdei szakaszok stb.).

A zene nemcsak hangulati elemként működik; a ritmus segíthet az egyenletes mozgás fenntartásában, miközben a figyelmet részben leveszi a fáradtságról és a monoton terhelésről. Ez különösen igaz a hosszabb, rekreációs kerékpártúrákra, ahol az élmény legalább olyan fontos, mint maga a teljesítmény.

A balatoni bringázás új kelléke: a soundcore Boom Go 3i

A szabadtéri zenehallgatás terjedésével a hordozható Bluetooth hangszórók szerepe is megváltozott. Már nemcsak strandkellékek vagy otthoni eszközök: a bringások, túrázók és kempingezők számára mobil kiegészítővé váltak. A fekete és kék színben elérhető soundcore Boom Go 3i-t kifejezetten a szabadtéri használat kihívásaira terveztek, írja a Bors. A készülék a megszokott specifikációkon túlmutatva olyan funkciókat kínál, amelyek a felhasználók valós igényeire és a mindennapi praktikumra fókuszálnak. A Boom Go 3i erőteljes 15 W-os, 92 dB hangerővel szabadtéren is kristálytiszta, dinamikus hangélményt nyújt akár 24 órán át, a beépített kijelző pedig mutatja az aktuális töltöttséget, elkerülve a váratlan helyzeteket. 4800 mAh-s akkumulátorával nemcsak a hosszantartó használatot biztosítja, hanem power bank szerepet is betölt, így szükség esetén okostelefon töltésére is lehet használni. A Boom Go 3i vészhelyzet esetén riasztásra is képes, hangjelzése akár 50 méteres távolságból is jól hallható. 

soundcore Boom Go 3i - forrás: Anker Innovations

A készülék IP68 védelemmel még a balatoni csobbanásokat is kibírja, és a tengerparton sem kell aggódni a homokszemek miatt, mindemellett pedig 1 méter magasból gond nélkül állja az eséseket is. A variálható pántjával – amelyet felülre és a készülék hátoldalára is lehet rögzíteni – alkalmazkodik többféle hordozási módhoz, egy táskára akasztva vagy akár egy bicikli kormányára rögzítve. Az extra funkciók, a LED-világítás, a Bluetooth 6.0 és a mindössze 370 grammos kompakt kialakítás mellett a kényelmes használat felbecsülhetetlen értékű a szabadtéri kalandok során.

A biztonság az első

A zenehallgatás kerékpározás közben ugyanakkor felelősségteljes használatot igényel. A megfelelő hangerő megválasztása különösen fontos: a zene nem mehet a környezet érzékelésének rovására. A bringásoknak minden helyzetben hallaniuk kell a forgalmat, a figyelmeztető hangokat és a környezetük eseményeit. Éppen ezért a hordozható hangszórók használata sok esetben biztonságosabb alternatívát jelenthet a teljesen izoláló fülhallgatókkal szemben, hiszen a környezeti zajok továbbra is érzékelhetők maradnak.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
