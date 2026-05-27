Vasvári Vivi őszintén vallott férjével való kapcsolatáról: „A szerelmünk nem múlt el az idővel, hanem egyre mélyebb lett”
Mindennél többet jelentenek egymásnak. Vasvári Vivi és férje boldogabbak, mint valaha.
Vasvári Vivi nem lehetne ennél boldogabb. A sztáranyuka egy Instagram-bejegyzében vallott újra szerelmet férjének, Bodnár Zsigmondnak. „Te vagy az otthonom, a nyugalmam, a biztonságom...” – írja Vivi a bejegyzésben, amihez édes közös képeket posztolt.
Vasvári Vivi férjének: Te vagy a szívem legszebb része
Te vagy az otthonom, a nyugalmam, a biztonságom és közben a legnagyobb szenvedélyem is. Nincs szó, ami igazán le tudná írni, mennyire szeretlek és hogy mennyire szerelmes vagyok beléd!
– írja bejegyzésében Vivi, aki mindig is nyíltan vállalta: számára a család a legfontosabb. Férjével, Zsigmonddal pedig ugyanúgy imádják egymást, mint a legelső pillanatban – ha nem jobban. A sztáranyuka szerint ugyanis rendkívül elmélyült a kapcsolatuk az idő haladtával.
A szerelmünk nem múlt el az idővel, hanem egyre mélyebb lett, egyre igazibb, egyre inkább »mi« lett belőle!
Vivi őszinte vallomásának utolsó sorai gyönyörűen összefoglalták azt, mit is jelent számára férje.
Te vagy a szívem legszebb része, a lelkem másik fele és az a férfi, akivel az egész életemet újra meg újra választanám!
