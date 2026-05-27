Borbála történetével közös múltunk is megelevenedik: élő legenda a Várkert színpadán

A Nádasdy Borbála naplóregényéből készült Borbála című előadás telt házzal mutatkozik be május 29-én a Várkert Bazár színpadán is. Az arisztokrata Nádasdy családhoz tartozó Borbála, Gróf Nádasdy Pál lánya megpróbáltatásokkal teli XX–XXI. századi élettörténete fogyhatatlan derűvel és reményt adva állít emléket személyes sorsán keresztül a magyar történelem e meghatározó és tanulságos korszakáról is – mintegy erőforrásként szolgálva az újabb nemzedékeknek. Az előadás különlegessége, hogy a fiatal Borcsit megelevenítő Gajdó Delinke színésznő mellett maga Borbála is ott van a színpadon, és önmagát játssza a darabban.

Nádasdy Borbála a saját szerepében és Borcsiként Gajdó Delinke a Vojnovich–Huszár-villabeli előadáson Fotó: Fodor Erika

Nádasdy Borbála története nagy siker

A Borbála című előadás a Klebelsberg Kastély Szalonban készült, itt volt a premierje 2025. szeptember 21-én. A darab azóta turnézik, számtalan magyar lakta település színpadára elvitték már – határon innen és túl is, a közönség mindenhol nagy szeretettel fogadta.

A Hedry Mária által írt Borbála című dráma megrendítő erővel idézi fel a nemesi családban született Nádasdy Borbála sorsfordító életútját, aki mindössze tizenhét éves, amikor 1957-ben – életét kockáztatva – egyedül menekül Ausztriába. Története több mint személyes vallomás: benne van a békeidők boldogsága, a család meghurcoltatása, a kényszerű emigráció fájdalma, a hontalanság magánya, majd az idegenben megtalált hivatás öröme, és a 6 évtizednyi távollétből a hazatérés megnyugvásáig vezető út.

Hedry Mária, Nádasdy Borbála, Gajdó Delinke, Petneházy Attila Fotó: Fodor Erika

A kétszereplős előadás érzékenyen és hitelesen rajzolja meg a XX. századi magyar történelem lenyomatát, megrendítő őszinteséggel és méltósággal idézi meg ezt a kalandos, mégis drámai életutat. Egyszerre ébreszt együttérzést, tiszteletet és csendes megrendülést – emlékeztetve arra, hogy a történelem a személyes sorsokon keresztül válik igazán érthetővé.

Nem csupán színházi élmény, hanem közös emlékezés, találkozás és megerősítés – annak bizonyítéka, hogy a velünk élő történelem drámai és őszintén elmondott történetei tanítanak és összekötnek bennünket.

Szereplők

Borcsi: Gajdó Delinke

Borbála: Nádasdy Borbála