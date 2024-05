85 évesen is kaszát ragad, szőlőt művel és bort készít – Isten éltesse Borbála grófnőt!

Gróf Nádasdy Borbála, gróf Nádasdy Pál és Augner Antónia táncosnő gyermeke 1939. május 12-én, éppen 85 éve látta meg a napvilágot. Borbála grófnő azonban csak élete első 6 évében élvezhette a nemesi származás adta életmód szépségeit, de akkor sem elkényeztetett grófkisasszonyként nevelték a lepsényi, alsóperei és nádasdladányi családi kúriában. Szülei arra tanították, nővérével: Örzsikével együtt, hogy becsüljék meg a földet, ami az ételt adja, és azokat az embereket, akik az ételt eléjük teszik.

Borbála grófnő 85. születésnapja előtt a Vojnovich–Huszár-villában Fotó: Fodor Erika

Jól jött a szülői intelem, mert Borbála grófnő élete az első 6 év után nem volt egy leányálom: otthonukból kiebrudalva, javaiktól megfosztva húzódtak meg átmeneti szállásokon, miközben 10 kilométereket gyalogolva járt iskolába, majd maga is kétkezi munkát vállalt. Végül 17 évesen, szeretteitől elszakítva elhagyni kényszerült szülőföldjét. Hatvan év emigráció után azonban hazatért, mert nem tudott végleg elszakadni attól a földtől, ahová tartozik. Itthon, 85 éves korára az újraalakuló Nádasdy „huszárezred” zászlóanyjává is felkérték.

Talán nem meglepő ilyen előzmények után, hogy az első mondat, amit Borbála grófnőtől gyakran hallhatunk: „Nem kell félni, volt már rosszabb, és lesz még rosszabb.” Az már annál inkább meglepő, hogy mindemellett olyan derű, életigenlés, újrakezdés és biztató-bizakodás árad belőle, hogy az ember mégsem keseredik el. Borbála grófnő egész élete azt példázza, hogy a legnehezebb időkben is a hűség, a helytállás tart meg.

Nem panaszkodni kell, hanem tenni a dolgunk. Mindig jön egy feladat, és ez reményt ad.

Grófnőként vagy hullamosóként, elismert balettpedagógusként egyaránt a feladat és a tisztes helytállás számít. Ezt tette a hazájától távol töltött 6 évtized alatt és most is, újra itthon.

Nádasdy Borbála grófnő és francia férje, Jean Poyeton Fotó: Ráfi Dénes – Archív

Gróf Nádasdy Borbála 85 évesen is aktív, gondozza családja szellemi örökségét, munkáiban, írásaiban szívén viselve a magyarság sorsát. Tanúságot tesz nemcsak fiai és unokái számára, de minden meghívásnak eleget téve, hazai és külhoni író-olvasó találkozókon igyekszik a magyar ifjúságnak is átadni élettapasztalatait, helytállásra és hivatásunkhoz való hűségre biztató példáján keresztül. Megszólítható, kedves ember, igazi derűs-erős nő, aki még mindig tudja, hogyan kell kaszálni és neki is áll, ha éppen úgy adódik! Kicsi szőlőjét rendben tartja, és a saját borát issza.

Egy darabka föld

Borbála grófnő hatvanesztendőnyi kényszerű száműzetés után, francia férje, Jean Poyeton biztatására, végleg hazaköltözött. Nem az ősi családi kúriába, hiszen nem kaptak vissza semmit, nem is kértek. „Nem az a legnagyobb veszteség, hogy mindenünket elvették, hanem hogy a családunkat szétszakították – ezt nem lehet jóvá tenni” – vallja Borbála grófnő. Egy darabka földet vásárolt présházzal, amit a francia építész férje alkotott új otthonná. Nádasdy Borbálának férjével közösen egy év adatott itt, aki, miután hazahozta feleségét, elhunyt. Jean Poyeton kívánsága szerint Gróf Nádasdy Pál és felesége mellett nyugszik magyar földben, az alsóperei családi sírhelyen.

Nádasdy Borbála kiírta magából az elmúlt 85 év történetét Fotó: Fodor Erika

Az öltöztetőnőtől a balettmesterig

Borbála grófnő még Pesten – táncosnő édesanyja közbenjárásának köszönhetően – Honthy Hanna öltöztetőnője is volt, Bécsben fiatal tehetséges színésznőként debütált, majd Párizsban, amikor úgy hozta a szükség, kasszásnőként és hullamosóként is dolgozott. Balettmesterként találta meg hivatását, és hozta-vitte francia növendékeit haza és az erdélyi országrészekbe, megismertetni a magyar kultúrát, azt a lelkületet, ami ezt a nemzetet összetartja.

Az írónő

Borbála grófnő könnyűnek közel sem mondható életének eseményeit megírta, személyes emlékein át örökített meg egy fontos történelmi kort hitelesen és bátorító derűvel. Mindezt olvashatjuk, megismerhetjük immár 7 kötetben, az írónő tollából.

Gróf Nádasdy Borbála könyvei:

Zagolni zabad?

A szabadság zaga

Maradni zabad!

Ízes élet

Úton-útfélen

Asszonyszerelem, asszonysors

A képzelet szárnyán