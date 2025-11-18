RETRO RÁDIÓ

Mi az a Mall World-álom? Több tízezren számolnak be az ismétlődő és hátborzongató élményről!

Az élmény egyszerre nyomasztó és ismerős, mintha a 2000-es évek eleji neonfényes bevásárlóközpontok világában bolyonganánk.

Szerző: Amy Mans
Létrehozva: 2025.11.18.
álom pláza élmény

A közösségi médiák teljes lázban égnek a Mall World-álom élménybeszámolókkal kapcsolatban TikToktól kezdve, Redditen át számos platformokig. A Mall World egy végtelen, labirintusszerű pláza, ahol a fények furcsán vibrálnak, a mozgólépcsők sosem érnek véget, és minden ajtó mögött újabb folyosók nyílnak, éttermekbe, parkokba vagy hotel szobákba.

alt=A Mall World-álom olyan, mintha a 2000-es évek eleji neonfényes bevásárlóközpontok világában céltalanul bolyonganánk
A Mall World-álom olyan, mintha a 2000-es évek eleji neonfényes bevásárlóközpontok világában céltalanul bolyonganánk / Fotó: unsplash.hu

A Mall World-álom által a jövőt is megismerhetjük?

Egy Tiktok-felhasználó elmondása szerint már 20 éve álmodik ugyanarról a plázáról, mintha valaki újra és újra belelökné őket ebbe a különös világba.

Vagy 20 éve álmodom ezt, és most tudom, hogy 20 ezer másik ember is pontosan ugyanazt álmodja. Végre nem vagyok egyedül

- fejtette ki véleményét a felhasználó.

Mások részletezik, hogy mindig ugyanonnan indulnak, ugyanazokkal a lépcsőkkel találkoznak, és a szokatlan, mégis személytelen tér különös érzéseket kelt bennük.

Szlovák Eszter ezoterikus szakértő szerint a jelenség a morfogenetikus mezőhöz kapcsolódhat, amely összeköti az emberek tudatát, és akár jövőbeli információkat is közvetíthet. Layne Dalfen pszichológus szerint viszont a Mall World csupán az emberi tudatalatti problémamegoldó képességének és a közös szorongások metafórája lehet - írja a life.hu.

Akár jövőből érkező üzenet, akár a lélek purgatóriuma, a Mall World mindenki számára másként nyitja ki kapuit. Egy biztos, hogy egyre többen tapasztalják, és már senki sem tudja teljesen megmagyarázni, miért bolyongunk együtt ezen a soha véget nem érő plázán.

Bővebb információért kattints az alábbi TikTok videóra!

@whotfismiingo What is Mallworld? 🧐 #Mallworld #dream #rem #hippocampus #education ♬ original sound - 🎃

 

 

