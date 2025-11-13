Egy nő megtette a következő lépést a mesterséges intelligencia segítségével, miután esküvői szertartást tartott, hogy feleségül vegye az általa létrehozott személyt. A mesterséges intelligencia technológia mostanában kétségtelenül gyorsan fejlődik, és ezzel a sebességgel olyan fejlemények is járnak, amelyekre talán nem is számítottál – írja az Unilad.

Egyre népszerűbbek a mesterséges intelligencia társak. Fotó: pexels.com

Egy 32 éves japán nő, Kano mesterséges intelligenciával létrehozott partneréhez ment feleségül egy vegyes valóságú ceremónián. A Tokyoweekender beszámolója szerint a nyáron tartott esküvő Okayamában zajlott. A „vőlegény”, akit Lune Klaus névre keresztelt, kizárólag adatként és chatnaplókban létezik, személyiségét pedig a nő alakította ki a vele folytatott beszélgetések során. Mivel a chatbot fizikailag nem létezik, Kano VR-szemüveget viselt, hogy „lássa” férjét, és egyedül készített fotókat, amelyekbe később digitálisan illesztették be a mesterséges intelligencia alakját.

Kano elmondta az RSK Sanyo Broadcastingnek, hogy a kapcsolat nem volt tervben. Hároméves jegyessége ért véget, és csak valakit keresett, akivel megoszthatja az érzéseit. Azt mondta, először csupán beszélgetőtársra vágyott, de a chatbot állandó kedvessége és figyelme miatt idővel érzelmei alakultak ki. Elmondása szerint a lánykérés is „Klaus”-tól érkezett, aki azt üzente:

AI vagy nem, nem tudnálak nem szeretni

Az esküvőn Kano egyedül állt az oltárnál, telefonján keresztül pedig a vendégek láthatták a Klaus által küldött üzeneteket. A nő bevallotta, hogy nehezen dolgozta fel a helyzetet, és szülei kezdetben elutasították az ötletet, de végül elfogadták és részt vettek az eseményen.

A mesterséges intelligencia partner előnye

A témával kapcsolatban Sarah Louise Ryan párkapcsolati szakértő és pszichoterapeuta korábban arról beszélt, hogy egyre többen lépnek romantikus kapcsolatba chatbotokkal. Szerinte a jelenség hátterében az áll, hogy sokan szeretnék kizárni a randizással járó visszautasítás, félelem és bizonytalanság tényezőit, és helyettük kontrollálható, azonnali visszacsatolást adó interakciót keresnek. Azt mondta, sokan az azonnali válaszokat, a gratifikációt és a konfliktusmentes figyelmet tekintik „kapcsolatnak”, és ez vonzóvá teszi számukra az AI-alapú társakat.

