Hogy mi? AI nagynénit hozott létre a családi tragédia után

Egy tragédia következtében döntötte el a nő, a technológia segítségével szeretné támogatni a nőket az erőszak ellen. AI nagynénit készített nekik.

Szerző: Bander Anita Csilla
Létrehozva: 2025.11.09. 07:30
AI chatbot mesterséges intelligencia

Egy szívszorító gyilkosság inspirálta Leonora Tima dél-afrikai fejlesztőt, hogy létrehozza a GRIT (Gender Rights in Tech) nevű digitális platformot, ezáltal az AI nagynénit. A GRIT egy olyan alkalmazás, amelyen a nők dokumentálhatják a bántalmazást és segítséget kérhetnek - közölte a BBC.

Fotó: Pexels

Leonora 19 éves, kilenc hónapos terhes rokonát 2020-ban brutálisan meggyilkolták, testét Cape Town közelében dobták ki az út mellé.

A fejlesztési szektorban dolgozom, így láttam már erőszakot – de ami igazán megdöbbentett, az az, hogy a családtagom halálát teljesen normálisnak tekintették. A gyilkosság még csak hír sem lett, mert Dél-Afrikában annyi hasonló eset van, hogy már nem számít rendkívülinek.

Leonora ekkor döntötte el, létrehoz egy AI nagynénit

A tettest sosem találták meg és ez a csendes közöny indította el Leonorát, hogy technológiával próbáljon választ adni a nők elleni erőszakra.

A Mozilla, a Gates Alapítvány és a Patrick McGovern Foundation támogatásával Leonora csapata létrehozta a GRIT mobilalkalmazást, amely már több mint 13 000 felhasználóval működik, és csak szeptemberben 10 000 segítségkérést rögzítettek.

Az applikáció segélyhívó gombbal is rendelkezik, amely riasztást küld a gyorsan reagáló központnak. Emellett széfként szolgáló tárhely is van, ahova a nők a bizonyítékokat tölthetik fel az alkalmazáson keresztül. Zuzi pedig egy mesterséges intelligenciával létrehozott chatbot, aki kedves, támogató üzeneteket küld és elirányít a helyi segítségforrásokhoz.

Megkérdeztük az embereket, hogyan képzelnék el Zuzit – nőként, férfiként, jogászként vagy tanácsadóként. A legtöbben azt mondták: legyen olyan, mint egy nagynéni, akihez bátran lehet fordulni.

– mondta Leonora.

Dél-Afrika a világ egyik legveszélyesebb országa a nők számára: naponta átlagosan hét nőt ölnek meg, és a nőgyilkosság aránya ötször magasabb a globális átlagnál.

 

 

Top hírek

