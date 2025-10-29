Több százezer felhasználó érintett: összeomlott a Microsoft rendszere

Komoly fennakadásokat okozott többek között a légiközlekedésben is a Microsoft Azure leállása, ami több mint 16 ezer embert érintett. Ezen felül ráadásul a Microsoft 365-tel is probléma volt, amely esetében 900 ezer felhasználó tapasztalt hibát a jelentések szerint. A probléma magyar idő szerint szerdán délután 5 óra körül kezdődött, s mindkét szolgáltatás esetében ekkor szaporodtak meg a bejelentések a Downdetector felületén. A Reuters közlése szerint a legtöbben a weboldal, a bejelentkezés vagy a szerver csatlakozásában tapasztaltak hibát.

A Microsoft is elismerte, hibás a rendszerük

A Microsoft 365 hivatalos közösségi média oldalán közölte, tudnak a bajról és dolgoznak a probléma elhárításán:

A Microsoft 365 szolgáltatásokhoz és a Microsoft 365 adminisztrációs központhoz való hozzáféréssel kapcsolatos problémákról szóló jelentéseket vizsgáljuk. További részletek a Szolgáltatásállapot-táblán találhatók, az MO1181369 szám alatt.

A hibás Azure felület azért is okozott nagy fennakadást, mert leállása miatt többek között az Alaska Airlines légitársaság honlapja sem működött, továbbá a londoni Heathrow reptér oldala sem volt használható.