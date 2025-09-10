Fontos figyelmeztetést adott ki az Apple: ez minden iPhone-tulajdonost érint

Újabb csalás ütötte fel a fejét, amely kifejezetten iPhone-felhasználókat vesz célba, és az Apple nevében érkező e-mailekkel terjed – ezúttal különösen érdemes óvatosnak lenni.

Jobb ha odafigyelne az iPhone-osok, könnyedén ellophatják az adataikat, ha nem figyelnek Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

„Egy újabb nap az interneten” kategóriába illő átverés immár világszerte – vagyis nagyjából 1,8 milliárd embert érintve – figyelmezteti az iPhone-tulajdonosokat: ne kattintsanak meggondolatlanul az Apple e-mail-címéről érkező naptármeghívókra. Ezek ugyanis valójában bankszámlák kifosztására irányuló csalásokat rejthetnek. A módszer alapvetően nem új: rosszindulatú üzeneteket már régóta küldenek azért, hogy belépési adatokat szerezzenek meg és számlákat csapoljanak meg. Azonban úgy tűnik, a csalók egyre kifinomultabbak – olyan technikákat fejlesztenek ki, amelyekkel megkerülhetik a spam-szűrőket - írja az Unilad cikke.

A legfrissebb adathalász-támadásban iCloud Calendar meghívókat használnak arra, hogy visszahívásos phishing e-maileket küldjenek, amelyek látszólag vásárlási értesítések. A legfélelmetesebb az egészben, hogy – szemben a korábbi csalásokkal, ahol könnyű volt kiszúrni a hibás nyelvezetet vagy gyanús feladókat – ezeket az üzeneteket közvetlenül az Apple szervereiről küldik.

Ez azt jelenti, hogy nem a levélszemét mappában landolnak, és sokkal nehezebb felismerni őket csalásként. Jó hír viszont, hogy léteznek módszerek a védekezésre, mielőtt bárki rákattintana egy ilyen linkre. Az Apple riasztást tett közzé, miután egy olvasó megosztott egy gyanús e-mailt a Bleeping Computer portállal. A levél egy hamis PayPal-vásárlásról szólt, és egy telefonszámot tartalmazott, amelyet a címzettnek fel kellett volna hívnia a reklamációhoz. A szöveg így hangzott (a Forbes közlése szerint):

Tisztelt ügyfél, PayPal-fiókját 599,00 dollárral megterheltük. Visszaigazoljuk a legutóbbi fizetésének fogadását.

A csalók tehát a jól ismert visszahívásos adathalász-támadás egy változatát vetették be iCloud-naptármeghívókon keresztül. A cél az, hogy a felhasználó visszahívja a megadott számot, és így a támadók meggyőzhessék arról, hogy fiókját feltörték, ezért azonnali lépésekre van szükség. Ez gyakran azzal jár, hogy a sértettet szoftver letöltésére veszik rá, amelyen keresztül később ellophatják bejelentkezési adatait vagy pénzét.