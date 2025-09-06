Elaludt vezetés közben, telefonja mentette meg az életét 

Lindsay a vezetőülésben elaludt, majd egy fának és két oszlopnak ütközött egy tó közelében. Édesanyja szerint az iPhone-ja mentette meg az életét.

iPhone-ja mentette meg a tinédzser életét / Illusztráció: pexels.com

A pennsylvaniai tinédzser életét az iPhone-ja mentette meg, amely automatikusan hívta a 911-et, miután a lány vezetés közben balesetet szenvedett. Lindsay eszméletlenül rekedt a járműben, majd arra ébredt, hogy a diszpécser próbálja megszólítani.

Az egyik mentő azt mondta, hogy meghalt volna, ha a telefon nem hívja a 911-et. Elvérzett volna

- mondta Lindsay édesanyja, Laura.

A tinédzser majdnem félóráig beszélt velük, közben elmondta, ki ő, kik a szülei, és próbálták bemérni a helyzetét, hogy odairányíthassák a mentőket.

Az édesanya lánya túlélését a telefon ütközésérzékelő rendszerének tulajdonítja, amely, ha be van kapcsolva, automatikusan értesíti a mentőket egy 30 másodperces visszaszámlálás után, ha a felhasználó nem reagál a riasztásra.

Az édesanya szerint Lindsay súlyos sérülései miatt minden másodperc számított a mentés során. Lindsay mindkét combcsontja eltört, megsérült a gerince, a nyaka, a lapockája, a jobb csuklója és a bal lábfeje is, több más sérülés mellett. Fejjel lefelé volt az autóban, de a biztonsági öv megfogta, így nem repült ki.

Bár a felépülés hosszú és nehéz lesz, már történtek előrelépések, Lindsay-t kiengedték a kórházból.

Amint Lindsay megkezdi a gimnázium harmadik évét, rehabilitációja miatt nem tud részt venni semmilyen iskolai tevékenységben. A család azonban minden tőle telhetőt megtesz, hogy megőrizzék a jókedvét és lelkesedését - írja a People Magazin.