RETRO RÁDIÓ

Csúnyán ráfizethetsz, ha ezt elmulasztod: ellenőrizd mihamarabb az alkalmazásaidat

Ez téged is érinthet.

Megosztás
Szerző: KL
Létrehozva: 2025.08.09. 14:30
telefon applikáció költség alkalmazás figyelmeztetés

Hacsak nincs korlátlan adatcsomagod, akkor bizony folyamatosan figyelned kell, hogy mennyit használsz el havonta.

telefon, okostelefon, mobiltelefon
Jobb, ha mihamarabb ellenőrzöd a telefonos alkalmazásaidat Fotó: Unsplash

Az egyszeri kiegészítő szolgáltatások hozzáadása a fiókokhoz rendkívül költséges lehet, és ha kifogysz belőle, akkor nem férsz hozzá olyan létfontosságú szolgáltatásokhoz, mint a WhatsApp, a Google Térkép vagy az e-mail, ha nincs Wi-Fi-kapcsolat.

A TRG Datacenters csapata szerint mindannyian több adatot fogyasztunk, mint valaha, az átlagos telefonhasználó havonta több mint 11 GB-ot használ fel, ami 40%-os növekedést jelent a két évvel ezelőttihez képest. Ahogyan az várható volt, a legnagyobb adatforgalmat az alkalmazások generálják, különösen azok, amelyek videós tartalmakat jelenítenek meg.

A TRG Datacenters most közzétette a 10 legnépszerűbb alkalmazás listáját, amelyek pillanatok alatt felemésztik a havi keretedet, és nem meglepő, de a népszerű videómegosztó, a Youtube áll az első helyen.

  • Standard felbontás (SD): körülbelül 360 MB óránként
  • A magas felbontás (HD - 720p): körülbelül 720 MB óránként

Az sem meglepő, hogy a streaming platformok a legnagyobb adatfogyasztók, de a TRG Datacenters szerint számos alkalmazás – köztük a YouTube is – akkor is rengeteg adatot fogyaszt, amikor nem használod őket.

Íme a top 10 legtöbb adatot használó alkalmazások listája az átlagos felhasználói használat alapján:

  1. YouTube
  2. Twitch
  3. Snapchat
  4. TikTok
  5. Threads
  6. Netflix
  7. Instagram
  8. Facebook
  9. Telegram
  10. Pinterest

A háttérben zajló adatforgalom rejtett terhet jelent a mobilcsomagokra, mivel sok népszerű alkalmazás folyamatosan szinkronizálja a tartalmakat, frissíti a hírcsatornákat és előre letölti a videókat, még akkor is, ha nem nézed a telefonod. Ezért mind az Android, mind az iPhone eszközökön érdemes ellenőrizned az adatfelhasználást, és hogy mely alkalmazások ebből a szempontból a legrosszabbak, és hogy mik fogyasztják el hamar a keretedet, mivel így megelőzheted a további adatforgalom vásárlását - írja a Mirror.

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu