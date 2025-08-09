Csúnyán ráfizethetsz, ha ezt elmulasztod: ellenőrizd mihamarabb az alkalmazásaidat

Ez téged is érinthet.
Hacsak nincs korlátlan adatcsomagod, akkor bizony folyamatosan figyelned kell, hogy mennyit használsz el havonta.
Az egyszeri kiegészítő szolgáltatások hozzáadása a fiókokhoz rendkívül költséges lehet, és ha kifogysz belőle, akkor nem férsz hozzá olyan létfontosságú szolgáltatásokhoz, mint a WhatsApp, a Google Térkép vagy az e-mail, ha nincs Wi-Fi-kapcsolat.
A TRG Datacenters csapata szerint mindannyian több adatot fogyasztunk, mint valaha, az átlagos telefonhasználó havonta több mint 11 GB-ot használ fel, ami 40%-os növekedést jelent a két évvel ezelőttihez képest. Ahogyan az várható volt, a legnagyobb adatforgalmat az alkalmazások generálják, különösen azok, amelyek videós tartalmakat jelenítenek meg.
A TRG Datacenters most közzétette a 10 legnépszerűbb alkalmazás listáját, amelyek pillanatok alatt felemésztik a havi keretedet, és nem meglepő, de a népszerű videómegosztó, a Youtube áll az első helyen.
Az sem meglepő, hogy a streaming platformok a legnagyobb adatfogyasztók, de a TRG Datacenters szerint számos alkalmazás – köztük a YouTube is – akkor is rengeteg adatot fogyaszt, amikor nem használod őket.
A háttérben zajló adatforgalom rejtett terhet jelent a mobilcsomagokra, mivel sok népszerű alkalmazás folyamatosan szinkronizálja a tartalmakat, frissíti a hírcsatornákat és előre letölti a videókat, még akkor is, ha nem nézed a telefonod. Ezért mind az Android, mind az iPhone eszközökön érdemes ellenőrizned az adatfelhasználást, és hogy mely alkalmazások ebből a szempontból a legrosszabbak, és hogy mik fogyasztják el hamar a keretedet, mivel így megelőzheted a további adatforgalom vásárlását - írja a Mirror.
