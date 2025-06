Tényleg mindent tartalmaz egy all-inclusive nyaralás? Most kiderül!

Az az általános elképzelés, hogy ha befizetünk egy all-inclusive nyaralásra, nem merülnek majd fel extra költségek a pihenés ideje alatt. A szakértők szerint azonban ez nem így van, ugyanis nem minden szolgáltatás része az ilyen csomagoknak!

Egy all-inclusive nyaralásnak is lehetnek rejtett költségei. Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP / AFP

Az all-inclusive utazások ígérete sokak számára kecsegtető

Az ilyen típusú utazások azt ígérik, hogy egyetlen csomagban kínálnak szállást, étkezést, italokat és különféle programokat, hogy a nyaralóknak ne kelljen bonyolult útitervvel készülni. A kérdés már csak az, hogy tényleg minden olyan tökéletes, mint amilyennek elsőre tűnik? Most kiderül!

Mit jelent is jelent az, hogy all-inclusive?

A kifejezés szó szerint azt jelenti, hogy mindent magában foglal, de a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság blogja szerint a valóságban ez az ellátás nem mindig igaz. Ideális esetben az alapcsomag valóban tartalmazza a szállást, a napi három étkezést, az alkoholos és alkoholmentes italokat, valamint bizonyos szabadidős programokat, de sok szolgáltatásért így is külön fizetni kell.

Kötelesek szólni az ilyen extra költségekről, de nem mindenhol Az Európai Unióban a fogyasztóvédelmi szabályok előírják, hogy a szolgáltatók kötelesek előre tájékoztatni a vendégeket a kötelező díjakról. Gyakran előfordul azonban, hogy az apró betűs részekben tüntetik fel a plusz költségeket, így az utazók csak a helyszínen értesülnek ezekről. Az EU-n kívüli országokban viszont nincs egységes szabályozás, így még jobban oda kell figyelni, hol is fizetünk be egy all-inclusive nyaralásra.

Milyen rejtett költségei lehetnek egy ilyen nyaralásnak?

Gyakori rejtett költség például az üdülőhelyi díj, amit gyakran kötelező szolgáltatási díjként tüntetnek fel. Ennek mértéke sokszor csak a bejelentkezéskor derül ki és olyan szolgáltatásokat foglal magában, mint a wellness részleg használat, strandtörölköző kölcsönzés, Wi-Fi használatát. Az is sokszor már csak a szállodában derül ki, hogy bizonyos ételekért, italokért is fizetni kell. Például a prémium kategóriás alkoholos italok és az „à la carte” éttermek gyakran felárasak, ahogy az étlapos vacsorákért is külön kell fizetni. Ezek mellett sok szállodában a wellness részleg bizonyos szolgáltatásai is felárasak. Aztán ott vannak még az olyan programok is, amik szintén nincsenek benne a teljes ellátásban. Ilyen lehet a jetskizés, motorcsónakozás, búvárkodás, de ugyancsak feláras lehet a golfpálya használata vagy a vezetett túra is. Az utazás során is adódhatnak többletköltségek, mint például a reptéri transzfer ára.